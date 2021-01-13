Putin, Erdoğan'a Karabağ toplantısını anlattı!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de imzalanan ateşkesle sona eren Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmıştı. Savaş sırasında Ermenilerin sivillere yönelik saldırılarına rağmen Azerbaycan ordusu hiçbir şekilde sivillere zarar vermemiş, sahada Bayraktar TB2 SİHA'lar ile gereken yanıtı vermişti. Ermenistan, savaşın sonunda Ağdam, Laçın ve Kelbecer'den çekilmişti. Azerbaycan, savaş sırasında 300'e yakın yerleşim bölgesini işgalden kurtarmıştı. Söz konusu yerlerin her birinde Azerbaycan bayrakları gururla dalgalandırılmıştı. Ateşkesin denetimi için de bölgede Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bir gözetleme merkezinin kurulmasına karar verilmişti. Paşinyan, söz konusu ateşkesten sonra yeni bir bildiriye imza atmayacağını söylese de Moskova'da bu sözünü yerine getiremedi. 11 Ocak 2021 tarihinde Putin, Paşinyan ve Aliyev bir araya geldi. Görüşmeden sonra ortak bir bildiri daha imzalandı.

Putin ayrıntıları Erdoğan'a anlattı

Putin, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi vermek üzere Erdoğan'ı aradı. Rus lider, ateşkes anlaşmasının hatlarını ortaya koymak üzere yapılan görüşmelerin ayrıntılarını Erdoğan'a anlattı. Putin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda bu görüşmenin bir teyit niteliği taşıdığını söyledi.

Ne olmuştu?

Putin, Moskova'da yaptığı açıklamada, 10 Kasım 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının başarılı bir biçimde uygulandığını söylemişti. Dağlık Karabağ'da sakin bir ortamın oluştuğuna dikkat çeken Putin, 48 bin mültecinin söz konusu bölgeye döndüğünü ifade etmişti. Aliyev, 11 Ocak 2021 tarihinde imzalanan bildiri ile Dağlık Karabağ krizinin çözümüne ilişkin inancın gösterildiğini belirtmişti. Anlaşmada ulaşım bağlantılarında bulunan engellerin yok edilmesine ilişkin bir maddenin bulunduğunu hatırlatan Aliyev, söz konusu madde ile Dağlık Karabağ bölgesindeki kalkınmaya hız kazandırılacağını, istikrar ve güvenliğin daha güçlü biçimde sağlanacağını aktarmıştı.

Aliyev, ateşkes anlaşmasında yer alan birçok maddenin uygulandığına dikkat çekerek, bölgede yer alan Rus askerlerinin başarılı bir görev yürüttüğünü ifade etmişti. Aliyev, iki aydır ufak çaplı olaylar dışında endişelendirecek bir olayın gerçekleşmediğini söylemişti. Dağlık Karabağ'da çatışmaların üstesinden gelindiğine ilişkin inancın arttığına dikkat çeken Aliyev, geleceğin düşünülmesinin şart olduğunu aktarmıştı. Paşinyan ise 11 Ocak 2021 tarihinde imzalanan bildiriyle Karabağ'da güvenliğin artacağını belirtmişti. Yapıcı biçimde çalışma yürütüleceğini kaydeden Paşinyan, problemlerin tek bir görüşmeyle çözülmesinin mümkün olmadığını, çalışmaları süreceğini ifade etmişti.