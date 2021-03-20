Putin'den Biden'a canlı yayın teklifi!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmasının ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamada Biden'a yalnızca sağlık dileyen Putin, söz konusu lideri canlı yayında tartışmaya davet etti.

Putin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, hafta sonu taygaya gidip dinlemek istediğini ancak tartışmayı 21 Mart Pazar günü ya da 22 Mart Pazartesi günü yapabileceğini söyledi.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) için uygun bir tarihte bunun gerçekleştirilebileceğini kaydeden Putin, Dışişleri Bakanlığına gereken talimatı vereceğini söyledi. Putin, Biden'ı tartışmaya davet ederek, söz konusu tartışmanın canlı yayında yapılmasını önerdi.

"Açık bir tartışma olmalı"

Hiçbir erteleme olmadan açık bir tartışma yapılmasını teklif eden Putin, Rusya halkı ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) halkının yanı sıra çok sayıda ülkenin bu meseleyle ilgilendiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratının hazırladığı bir raporda, 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği ve söz konusu müdahale sürecinin de Putin tarafından yönetildiği ifade edilmişti. Raporda, başkanlık seçimlerine Demokratların adayı olarak katılan Biden'a karşı gerçek dışı iddialarda bulunulduğu belirtilerek, Rusya'nın Biden ile Ukrayna arasındaki finansal ilişkilere dair ortaya atılan iddialarda da parmağının olduğu kaydedilmişti. Bu iddialarla birlikte Biden'a karşı yıpratma operasyonunun gerçekleştirildiği aktarılan raporda, başkanlık seçimlerinin Trump lehine etkilenmesine yönelik sürece Putin tarafından onay verildiği aktarılmıştı. Raporda, nüfuz operasyonu gerçekleştiren Rusya'nın dezenformasyon vasıtasıyla başkanlık seçimlerine yönelik güvene zarar vermeye çalıştığı ifade edilmişti.

Biden: O bir katil!

Söz konusu raporun ardından açıklamada bulunan Biden, Putin'in bir katil olduğunu ileri sürmüştü. Biden, Putin'in yaptıklarının bedelini bir gün mutlaka ödeyeceğini söylemişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Rusya'dan kesinlikle hesap sorulacağını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Trump dönemine göre farklı olacağını kaydetmişti.

Putin: Sağlık dilerim!

Putin ise Biden'a yalnızca sağlık dilediğini belirtmiş, şaka veya ironi yapmadığını ifade etmişti.

Peskov: En kötüsüne hazırız!

Rusya, bu açıklamalardan sonra Washington'da bulunan büyükelçisini geri çağırmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'ın kullandığı ifadelerin "çok kötü" olduğunu belirterek, böyle bir açıklamanın tarihte görülmediğini söylemişti. Peskov, Rusya ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi için Washington Büyükelçisi Antonov'un çağrıldığını ifade etmişti. İki ülke arasında Soğuk Savaş yaşanıp yaşanmadığına dair bir soruya yanıt veren Peskov, Rusya'nın her zaman en iyisini temenni etse de en kötüsüne hazırlıklı olduğunu söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 09:15