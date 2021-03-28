Pudra Şekeri Uyuşturucu Çıktı! Kürşat Ayvatoğlu Yeniden Gözaltına Alındı

Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun Ankara'da bulunan bir araç içerisinde uyuşturucu madde içerken çekilmiş olan görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Pek çok insanın izlediği bu görüntüler ile ilgili Ayvatoğlu hakkında gözaltına alınma kararı çıkmış ardından maddenin pudra şekeri olduğu iddia edilmişti. Yapılan bu İddia ardından adli kontrol şartı ile Ayvatoğlu’nun serbest bırakılmasına karar kılınmıştı. Edinilen bilgilere göre ise içtiği uyuşturucu maddenin pudra şekeri olduğunu iddia eden Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandığı haberi öğrenildi. Gözaltına alınmış olan 4 kişi, uyuşturucu kullandıklarını ve temin eden kişinin de Kürşat Ayvatoğlu olduğu itirafında bulundu. Bu itiraf ile birlikte Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeniden gözaltına alınma kararı çıkartıldı.

Ankara'da Hamza Kürşat Ayvatoğlu isimli şahsın otomobil içerisinde arkadaşları ile birlikte otururken uyuşturucu madde kullandığı sırada görüntüleri çekilmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında Ayvatoğlu hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlarından gözaltına alınma kararı çıkartılmış ve bu olay 2 gün önce gerçekleşmişti.

Ardından Hamza Kürşat Ayvatoğlu ilk ifadesinde kullandığı maddenin uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu ve araç içerisinde arkadaşları ile eğleniyormuş gibi görüntülerinin çekildiğini ve taklit amaçlı bunu yaptıklarını ifade etti. Gözaltı süresi dolan Kürşat Ayvatoğlu’nun bu ifadesi sonrasında ise Sulh Ceza hakimi tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bunun yanı sıra otomobilde görüntüleri çekilen Ayvatoğlu’nun yanında olan iki kişi ile birlikte toplamda 4 kişi gece saatlerinde İzmir ve Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 4 kişi şüpheli, Ayvatoğlu’nun kullanmış olduğu maddenin pudra şekeri değil uyuşturucu madde olduğunu ve kendilerine de uyuşturucu maddenin temin edilmesinin onun tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Yaşanan bu olaylar üzerine Ayvatoğlu hakkında yeniden gözaltına alınma kararı çıkartıldı ve uyuşturucu uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu madde temin etmek suçlarından savcılık talimatı ile sabah saatlerinde tekrardan gözaltına alınmış oldu. 2 uyuşturucu suçundan gözaltına alınan Ayvatoğlu’ nun yanı sıra 5 kişinin de emniyetteki işlerinin devam ettiği öğrenildi.