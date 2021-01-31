PTT’den Ayçiçek Yağını ‘Kendi Sitesinde’ Ucuza Satan Şirkete Dava

Ayçiçek yağında son haftalarda yaşanan ciddi fiyat artışı, tartışmaları beraberinde getirmiş ve Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT, alışveriş sitesinde ayçiçek yağı satışına başlayacağını duyurmuştu. Bunun ardından birçok şirketin ayçiçek yağı ürünü, PTT’nin e-ticaret sitesi epttavm’de yer aldı. Ancak PTT’nin sitesinde satılan bazı ayçiçek yağı ürünlerinin, diğer sitelerde daha ucuz olduğu gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bugün PTT’den açıklama geldi.

Şirket, kendi sitesinde yağı daha ucuza satmış

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, PTT’deki ayçiçek yağlarının yüksek fiyatla satılmasının ardından yaptığı açıklamada “PTTAVM, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi gibi yüzlerce tedarikçiye açık bir şekilde hizmet veren bir pazar yeri uygulaması ve e-ticaret platformudur. Tedarikçiler, ürünlerini platformumuz üzerinden son tüketiciye ulaştırır, bu hizmeti sunarken de serbest piyasa koşullarında fiyatları kendileri belirler” dedi.

Ayçiçek yağı şirketi ile ilgili yasal süreci başlattıklarını ifade eden Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi, “Son günlerde gündeme gelen ayçiçek yağı ile ilgili fiyatların belirlenmesi konusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Platformumuz üzerinden hizmet veren Helvacızade Gıda firması, PTTAVM üzerinden sunduğu 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçek yağını 176,89 TL'den satışa sunmuş ancak kendi internet sitesi üzerinden 145,90 TL'ye satışa sunmuştur. Her iki fiyatın belirlenmesinde sorumluluk tamamen üreticinin kendisine aittir ve dolayısıyla PTTAVM'nin ayçiçek yağını daha pahalıya sattığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatı ile ilgili manipülasyon yaptığı tespit edilen söz konusu firma ile ilgili her türlü hukuki işlem başlatılmıştır.” dedi.