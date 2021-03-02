PTT'den Alınıyor! Dar Gelirli Aileye Elektrik Faturası Yardımı

İhtiyaç sahibi olan vatandaşların temin edebilecekleri genel yardımlar arasında;

Direkt nakit desteği,

Fatura yardımları,

Kira yardımları,

Gıda kolileri bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak yapılan açıklama bundan sonra dar gelirli ailelerin elektrik faturası konusunda rahatlamasını sağlamıştır. Zira haberimizde açıklayacak olduğumuz şartlara uyum sağlayan aileler için devlet fatura destek sistemlerini güncellemiştir.

PTT Elektrik Fatura Yardımı

Kesinlik kazanan devlet elektrik faturası yardımı konusunda vatandaşların bireysel olarak başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda tam olarak 106 TL’ye kadar yardım temin edilmesi mümkün olacaktır. Üstelik yardımlar kişiden kişiye değişim gösterecek oranlar üzerinden verilmektedir. Yardımların temini için PTT merkezlerinden işlem görülmesi gerekmektedir.

Normal şartlar altında elektrik faturaları pek çok farklı aracı ile tahsil edilebilmektedir. Ancak elektrik fatura yardımlarında anlaşmalı kurum olarak PTT gösterilmektedir. Bu neden yüzünden yardımdan istifade edecek olanlar indirimli fatura ödemeleri için PTT merkezlerine müracaat etmek zorundadır. Diğer kurumlarda faturalar indirimli olarak gözükmeyecektir.

Yardımı Kimler Alabilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından güncellenen yardım açıklamaları kimlerin destek alabileceğinin kesinlik kazanmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda;

65 yaşını doldurmuş olan muhtaçlar,

Kimsesizler,

Düzenli geliri olmayanlar,

Sigortası bulunmayanlar,

Muhtaçlık sınırının altında kalanlar yardımlardan istifade edebileceklerdir.

konusunda bakanlık resmi internet sitesinde de ek yayınlar bulunmaktadır. Salgının devam etmesi yüzünden devlet, faturalarda farklı avantaj sunumları da gerçekleştirmektedir. Ne yazık ki pek çok esnaf dükkanlarını açamamaktadır. Dükkanlarını açanlar ise eski gelirlerine sahip olamamaktadır. Devlet birimlerinden esnaflara özel olan fatura destekleri de gelmektedir.

Esnaflara özel olan paketler fatura ödemelerinin ertelenmesi şeklinde vuku bulmaktadır. Komisyon toplantılarının hemen arkasından açıklanan olanaklardan bir diğeri de kira ödemeleridir. Esnaflar başvuruları çerçevesinde dükkanlarının bulunduğu ile göre değişen oranlarda kira desteğini de devletten temin edebilmektedir.

PTT Elektrik Fatura Yardımı Nasıl Alınır?

Vatandaşların PTT elektrik faturası yardımı alabilmeleri için başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular konusunda da ilgili bakanlık tarafından akıllarda soru işareti bırakmayacak açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak başvuruların şahsi şekilde yapılması istenmektedir. İncelemelerden geçer not almak isteyenler bireysel olarak hareket etmek zorundadır.

Başvurular için Kaymakamlık Sosyal Yardım Hizmetler Genel Müdürlüğü üzerinden müracaat yapılmalıdır. Vatandaşlar bu kurumlara gitmeleri halinde ilgili olan personel tarafından yönlendirme alabilmektedir. Yönlendirme öncesinde bilgi almak isteyenlere de alternatif çözüm önerileri sunulmaktadır. Zira ALO 144 numaralı hat bu alanda bilgi vermektedir. Siz de vermiş olduğumuz önerilerden herhangi birini güvenilir olarak kullanabilirsiniz.

Yardım Başvurusunda İçerik Nedir?

Vatandaşların büyük bir bölümü fatura desteği ne kadar sorusunun yanıtını aramaktadır. Öncelikle bu yanıt kişiden kişiye göre değişim göstermektedir. Çünkü her hanenin harcamakta olduğu elektrik miktarı bir değildir. Özellikle hanede bulunan kişi sayısı otomatik olarak harcanan elektrik miktarında değişim yaşanmasına neden olmaktadır. Devlet birimleri bu nedene bağlı olarak;

1 ya da 2 kişilik aileler için aylık olarak 75 kilovat

3 kişilik haneler için aylık 100 kilovat

4 kişilik haneler için aylık 125 kilovat

5 ya da daha çok kişinin yaşadığı haneler için 150 kilovat fatura desteği vermektedir.

Desteklerin en yükseğinin TL bazında karşılığı ise ortalama olarak 106 TL’ye denk gelmektedir.