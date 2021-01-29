PTT Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar? PTT Ucuz Ayçiçek Yağı Kaç TL?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte en büyük zamlar market fiyatlarına yapılmıştı. Temel besin maddeleri et, süt, yumurta, peynir ve ayçiçek yağında %100'e yakın zamlar gerçekleşti. Fiyatların aşırı derece yükselmesiyle birlikte vatandaşlarımızın isyanı her geçen gün arttı. Özellikle ayçiçek yağı fiyatlarının iki kat artmasıyla birlikte vatandajlarımızın Tiktok gibi platformlarda yayınladığı videolar viral oldu. Haklı isyan devam ederken PTT üzerinden ucuza ayçiçek yağı satışlarının yapılacağı duyuruldu. Vatandaşlarımız ise PTT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, satışlar ne zaman başlayacak, PTT yağ fiyatları kaç TL gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar. Ürünlerin fiyatları, kargo süreci ve tüm detayları bu başlık altında bir araya getirdik.

PTTAVM intenet sitesi üzerinden ucuz ayçiçek yağı satışları başladı. Site üzerinden satışa sunulan yağ markaları arasında Yudum, Biryağ, Kristal, Ona, Çotanak, Orkide, Zade, Komili, Tarım Kredi gibi markalar yer alıyor. 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı fiyatları ise 57,90 başlayarak 295,89 liraya kadar çıkıyor. Sıvıyağ alışverişi yapmak isteyen vatandaşlarımız için 1 litreden başlayarak 18 litreye kadar sıvı yağ satışları bulunuyor. PTT ayçiçek yağı fiyatlarından bazıları şu şekilde:

Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5 LT 57,90 TL

ZADE Ayçiçek Yağı 5 Litre Teneke 85,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5 Lt 78,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 LT 77,90 TL

Yudum Teneke Ayçiçek Yağı 5 LT 85,01 TL

Çotanak Ayçiçek Yağı 5 LT 82,88 TL

PTTAVM üzerinden satışa sunulan ürünlerin örnek fiyatları bu şekildedir. Tüm ürünleri incelemek isterseniz buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bazı ürünlerde ücretsiz kargo özelliği bulunmaktadır ve vatandaşlarımız yapacağı alışveriş sonrasında herhangi bir kargo ücreti ödemezler. Bazı ürünlere ise ek olarak kargo ücreti uygulanabilir bu yüzden yapacağınız alışverişlerde ücretsiz kargo özelliğini dikkate almanız faydalı olacaktır.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK

Yapılan açıklamaya göre PTTAVM üzerinden ucuza ayçiçek yağı satışları için çalışmalar başladı. Fiskobirlik, Çaykur gibi markaların ürünleri de yakın bir zamanda sisteme entegre edilecek ve düşük fiyatıyla satışa sunulacak. Bunlara ek olarak vatandaşlarımız PTTAVM üzerinden şeker, zeytingyağı, bal, tuz, un, salça gibi temel besin maddelerini de ucuza satın alabilecekler.

Vatandaşlarımız 1 LT, 5 LT, 10 LT ve 18 LT ayçiçek yağı fiyatlarını PTT AVM internet sitesi üzerinden takip edebilirler. Önümüzdeki günlerde ürünlere daha da indirim yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 19:48