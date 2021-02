Profesörden İtiraf: ‘Mutasyon Virüsü Ciddiye Almadık’

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada olduğu gibi etkilerini Türkiye’de de sürdürüyor. Dünyanın gündemi ise aşılar ve mutasyonlu virüs. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Osman Müftüoğlu, koronavirüs pandemisi sürecinde dünyanın “aşılar out, mutasyonlar in” noktasında olduğunu söyledi. Müftüoğlu, “Bunun da açık, net ve kabul edilebilir bir nedeni var: Her yeni mutasyon, virüsün -muhtemelen- sadece 'bulaşıcılık yeteneğini' değil, 'hasta etme gücü'nü de arttırabiliyor. Bu da sadece yeni vaka sayılarında artma değil, ağır hasta rakamlarında da yükselme anlamına geliyor” ifadelerini kullanarak Türkiye’de vaka ve can kaybı sayılarının artmasında mutasyonların önemli bir etken olduğunu belirtti.

‘Bizim de payımız, günahlarımız var’

Aşılama süreci hızlanmalı

Türkiye’de salgının yeniden ciddileşmesinin arkasında mutasyonların olduğuna dikkat çeken Müftüoğlu, “Özetle, ben ve benim gibi düşünenler mutasyon meselesini başlangıçta yeterince ciddiye almamakla yanıldık! Peki, bu yanılgının nedeni ne idi? Her gün neredeyse bir yenisi saptanan bu mutasyonlar sadece tesadüf mü? İşin uzmanlarına göre mutasyonlar sadece tesadüflere bağlı değil, bu tatsız gelişmede -az da olsa- bizim de payımız, günahlarımız var.” dedi.

Hastalığın bağışıklık ile sonlanacağına vurgu yapan Müftüoğlu, mutasyonlara karşı en etkili silahın aşılama olduğunu belirterek, “Yine aynı uzmanlara göre, pandemi sürecinin uzaması, vaka sayılarının artması, hastalıktan iyileşerek ya da aşılarını yaptırarak bağışıklık kazananların çoğalması da mutasyonu tetikleyebilen gelişmeler olabilir. Özetle, pandemi uzadıkça ve aşılama süreci hızlanmadıkça yeni mutasyonlarla karşılaşma ihtimalimiz hep var.” dedi.