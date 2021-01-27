Prof. Saltık Uyardı: Okulların Açılması Korkunç Bir Facia Olur!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, okulların 15 Şubat’ta kademeli olacak açılma planı ile ilgili konuştu. Yaklaşık bir milyon öğretmen ve 15 milyonu aşkın öğrencinin ciddi bir nüfus olduğunu söyleyen Saltık, “Bu şekilde okulların açılması korkunç bir facia olur çünkü çocuklar hastalığı belirtisiz geçirirler, toplum içine yayılmasında en riskli kümedir. Türkiye böyle bir serüvene girişmemeli, gerekli önlemler alınmadan açılırsa bedeli ağır olur” dedi.

Kapsamlı bir telafi programı hazırlanıyor

Aşı yapılamayan bir kitleye okulları açamazsınız

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Ocak’ta Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşılarını uygulamaya başlamıştı. Bunun ardından 6,5 milyon dozluk ikinci parti Türkiye’ye geldi. Sağlık çalışanları ve 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kapsamlı bir telafi programının uygulanacağını söyledi.

Prof. Saltık, koronvirüs pandemisinde henüz toplumun çok az bir kısmının aşı olduğunu ve okulların açılması durumunda birçok ciddi sorunun çıkacağını belirtti. Profesör, okulların açılmasıyla ilgili tarih vermekten ziyade bazı kriterleri sağlamanın önemli olduğunu vurguladı. Buna ek olarak Saltık, “Türkiye’de 3-4 haftalık bir kapanmaya ihtiyaç var” dedi.