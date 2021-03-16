Prens Philip taburcu oldu!

Edinburgh Dükü Prens Philip, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir hastaneye 16 Şubat 2021 tarihinde önlem amaçlı kaldırılmıştı. Prens Philip, buradan farklı bir hastaneye götürülmüş ve kalp ameliyatı geçirmişti.

Müşahede süresi uzatılmıştı

Prens Philip'in kalp ameliyatından sonra birkaç gün boyunca hastanede müşahede altında tutulacağı belirtilmiş ancak daha sonra söz konusu müşahedenin süresi uzatılmıştı.

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in sağlık durumu konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştı. Kraliyet ailesine yakın kaynaklardan biri, Prens Philip'in ruh halinin iyi olduğunu söylemişti.

Taburcu oldu

99 yaşında olduğu öğrenilen Prens Philip, kalp ameliyatı geçirmesinin ardından 16 Mart Salı günü hastaneden taburcu edildi.

King Edward VII Hastanesi'nde tedavi edilen ve müşahede altında tutulan Edinburgh Dükü basın mensupları tarafından görüntülendi. Güvenlik güçleri, Edinburgh Dükü'nün taburcu edilmesinden önce King Edward VII Hastanesi'nin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri, Prens Philip'in konvoyunu yalnız bırakmadı. Aracının içerisinde görüntülen Prens Philip'in bir hayli yorgun olduğu fark edildi.

Neden açıklama yapılmadı?

King Edward VII Hastanesi, "hasta gizliliği" ilkesi nedeniyle Edinburgh Dükü'nün yaşadığı sürece ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Buckingham Sarayı'ndan da konuya dair bir açıklama henüz gelmedi. İngiltere medyasına göre, Prens Philip'in Windsor Kalesi'ne gideceği tahmin ediliyor. Burada Edinburgh Dükü'nün eşi Kraliçe İkinci Elizabeth yaşıyor.

Galler Prensi ziyaret etmişti

20 Şubat 2021 tarihinde Galler Prensi Charles, hastaneye giderek babasını ziyaret etmişti. Söz konusu ziyaretin, Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'ın durumuna ilişkin bilgi vermek üzere yapıldığı ileri sürülmüştü.

Koronavirüs aşısı yapılmıştı

Prens Philip ile Kraliçe İkinci Elizabeth, 2021 senesinin Ocak ayının başında Windsor Kalesi'nde koronavirüs aşısı yaptırmışlardı. 1947'de dünyaevine giren çift, 2017 senesinin Kasım ayında 70'inci evlilik yıldönümünü kutlamıştı. Prens Philip, 10 Haziran 2021 tarihinde 100 yaşına basacak.

"Danimarka ile Yunanistan'ın Prensi"

Doğumunda Prens Philip'e Danimarka ile Yunanistan'ın Prensi unvanının verildiği biliniyor. Edinburgh Dükü'nün armasında hala Danimarka kraliyet bayrağı ile Yunanistan bayrağı yer alıyor. Prens Philip'in dünyaya geldiği dönemde Danimarka ile Yunan kraliyet aileleri devlet otoritesinde bulunuyordu. Elizabeth ile dünyaevine girmesinin ardından Prens Philip, İngiltere Kraliyet Ailesi'ne üye olmuştu.