PR Çalışması Çıkan Monolit İçin Tepki: ‘Askerimiz İstismar Edildi’

Şanlıurfa’nın simgelerinden 12 bin yıllık Göbeklitepe’nin yakınlarında bir arazide ortaya çıkan ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan monolit benzeri metal bloğun üzerinde yazan Göktürkçe sözler, dün Erdoğan tarafından “Milli Uzay Programı” tanıtımında ifade edilmişti. Monolitin PR, yani halkla ilişkiler çalışması olduğunun ortaya çıkması beraberinde tepkileri de getirdi.

Ongun’dan tepki: Vatani görevi yapan askerlerimizin istismar edilmesi…

Urfa şehir merkezinden 20 kilometre uzaklıkta ortaya çıkan monolit, Örencik Mahallesi’nde 5 Şubat günü görüldü. 9 Şubat tarihinde ortadan kaybolan monolitin PR çalışması olduğu, Anadolu Ajansı tarafından açıklandı.

İBB Genel Sekreteri Murat Ongun, açıklamasında “Jandarmamız 72 saat nöbet tuttu. Şanlıurfa heyecanlandı. Ve bugün devletin resmi ajansı AA, monolit haberinin PR çalışması olduğunu duyurdu. Asparagas bir haber için vatan görevi yapan askerlerimizin istismar edilmesini halkımızın vicdanına havale ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 09:56