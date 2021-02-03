Pozitiflik oranında yüzde 1'i gören şehirler normalleşecek!

Türkiye'de koronavirüsü kontrol altında tutmak amacıyla birçok önlem alındı. O yasaklardan biri hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Öte yandan, lokanta, kafe, bar, eğlence merkezi ve restoran gibi insanların bir arada bulunabileceği işletmelerin faaliyetleri de durduruldu. Söz konusu tedbirlerle birlikte günlük vaka sayılarında ciddi bir azalma yaşandı. Fakat mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de de yayılması üzerine günlük vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Günlük can kayıplarındaki azalma ise devam ediyor.

Normalleşme ne zaman?

Türkiye'de 14 Ocak 2021 tarihinde toplu aşılama programının başlaması ve günlük can kayıplarında azalma görülmesinin ardından herkes normalleşmenin ne zaman başlayacağını sormaya başladı. Kısıtlamalardan bunalan insanları sevindirecek bir açıklama henüz gelmedi.

Normalleşme hamlelerinin şehir bazında yapılacağını belirten Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs testleri kapsamında pozitiflik oranı yüzde 1'in altına gerileyen illerde kısıtlamaların sona ereceğini duyurdu.

İlk olarak hangi kısıtlamalara son verilecek?

Pozitiflik oranı yüzde 1'in altına gerileyen şehirlerde ilk olarak sokağa çıkma yasaklarına son verilecek. Söz konusu şehirlerde ikinci aşamada restoran ve kafe gibi işletmeler yeniden faaliyetlerini sürdürmeye başlayacak. 18 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasaklarına da son verilecek.

Düğün salonları da açılacak

Koronavirüs vakarının azaldığı illerde mesafe, temizlik ve maske tedbirlerine uyulması koşuluyla aşamalı şekilde kahvehane, düğün salonu ve sinema salonu gibi işletmeler yeniden açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Kabine toplantısından sonra kısıtlamalara ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarının azalmasıyla beraber esnafa ilişkin kısıtlamaların aşamalı şekilde esnetilmesine dair takvimi hayata geçirmeyi düşündüklerini söylemişti. Erdoğan, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile belediyelerden koronavirüs tedbirlerinin uygulanması konusunda gerekli özeni göstermelerini talep etmişti. Günlük vaka sayılarının 7 binin üstünde seyrettiği düşünülürse söz konusu kısıtlamaların henüz kaldırılması beklenmiyor.

Erdoğan, daha önce restoran ve kafe gibi işletmelerin açılması konusuna pek de sıcak bakmadığını belli etmişti. Söz konusu işletmelerin koronavirüs önlemlerine genel olarak riayet etmediklerini kaydeden Erdoğan, başarılı bir şekilde yürütülen sürecin yeniden riske atılamayacağını ancak vaka sayılarının azalması durumunda esneme yapılabileceğini ifade etmişti.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 7 bin 795 vaka tespit edilirken, 8 bin 639 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 120 ölüm gerçekleşti. Ağır hasta sayısı ise 1.592 olarak açıklandı.

Türkiye'de aşılama tablosu

Türkiye'de şimdiye dek 2 milyon 280 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. 394 bin 500 kişi ile İstanbul ilk sırada, 217 bin 21 kişi ile Ankara ikinci sırada, 146 bin 444 kişi ile İzmir üçüncü sırada yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 13:12