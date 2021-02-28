Pompeo: ABD için felaket olur!

Eski Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Biden yönetiminin İran ile nükleer anlaşmaya yeniden dönme çabasını eleştirerek, "Joe Biden yönetimi tekrar İran'ın memnun edilmesi yoluna girmiş görünüyor. İran ile nükleer anlaşmaya yeniden dönme çabası, hem ABD için hem bölge için felaket olur." ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Mike Pompeo, bu sene Florida'da düzenlenen ve Cumhuriyetçilerin buluştuğu en büyük organizasyonlardan CPAC 2021'e (2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı) katıldı ve burada Joe Biden yönetimini eleştirdi.

İran ile nükleer anlaşmadan çekilen ve "maksimum baskı" politikasına dönen Trump yönetimin dışişleri bakanlığını yapan Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin tekrar nükleer anlaşmaya dönme isteğinin çok yanlış olduğuna vurgu yaptı.

Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin tekrar İran'ı memnun etme yoluna girdiğinin göründüğünü, bu girişimin, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de bölge için felaket olacağını savundu.

İran'a yaptırım uygulanması hâlinde savaş çıkabileceğine dair uyarılar aldıklarını açıklayan Mike Pompeo, İran'a ağır yaptırımlar uyguladıklarını ancak savaş falan çıkmadığını hatırlattı.

ABD ve İsrail'in çıkarlarını koruduk

Mike Pompe benzer şekilde Amerika'nın Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ya da Golan Tepeleri ile ilgili "İsrail'e ait olduğunun" tanımasının savaşa yol açabileceği uyarıları da aldıklarını fakat tüm bunlar gerçekleştirilmesine rağmen savaş çıkmadığını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in çıkarlarının Trump yönetimi tarafından sonuna kadar savunulduğunu ancak savaş çıkmadığını söyledi.

Pompeo İsrail ile BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Bahreyn arasındaki İbrahim Anlaşmaları'nın da "gerçek barış" anlaşmaları olduğunu ifade etti.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmasının da haklı gerekçelerinin bulunduğunu dile getiren Mike Pompeo, Paris Anlaşması'nın "duyar kasmak" arzusunda olan elit diplomatların fantezisi olduğunu kaydederek, Joe Biden yönetimi Paris İklim Anlaşması'na tekrar döndüğü zaman Şi Cinping'in her dakika buna güldüğüne emin olduğunu söyledi.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın CPAC 2021'e pazar günü katılması ve Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez kapsamlı konuşma yapması öngörülüyor.