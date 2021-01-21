Polonya isyan etti: Pfizer anlaşmaya uymuyor, ciddi sıkıntı var!

Dünya genelinde 97 milyon 350 binden fazla insanı enfekte eden koronavirüse karşı peş peşe aşılar bulundu. Fakat bu kez aşıların ülkelere sağlanması konusunda ciddi boyutlarda adaletsizlik meydana geldi. Bu konudaki ilk isyan ise Polonya'dan geldi. Koronavirüs aşılarının sağlanması konusunda sıkıntı yaşanması üzerine AB yetkilileri Charles Michel ve Ursula von der Leyen'e mektup gönderen Polonya Başbakanı Morawiecki, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıların AB ülkelerine zamanında teslim edilmemesinin sebeplerinin gün yüzüne çıkarılması için çağrıda bulundu.

"Aşılama süreci etkilenecek"

Morawiecki, AB'nin aşı temini hususunda çaba harcadığını ancak yine de aşı üretimi ile temini konusunda hala önemli problemler yaşandığına dikkat çekerek, Polonya'ya Mart ayının bitimine kadar 6 milyon doz aşı teslim edilmesinin planlandığını, fakat ilaç şirketi Pfizer'ın anlaşmaya riayet etmeyeceğini duyurduğunu, bu durumun ülkesindeki aşılama sürecini ciddi derecede etkileyeceğini ifade etti.

"Almanya'nın bağımsız davranması sıkıntı yaratıyor"

Pfizer/BioNTech ile AB Komisyonu arasında konuya ilişkin görüşme yapılması gerektiğini kaydeden Morawiecki, Almanya'nın aşı tedariki hususunda bağımsız hareket etmesi nedeniyle AB'de iş birliği ve dayanışmanın sıkıntıya girdiğini aktardı. Morawiecki, AB'nin koronavirüs aşısının tedariki konusunda ortak hareket etmesi ve söz konusu aşının ülkelere adaletli bir şekilde teslim edilmesi gerektiğini belirterek, 22 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek olan toplantıda bu meselenin ele alınması için çağrıda bulundu.

Polonya'da şu ana kadar 541 bin 299 kişi koronavirüs aşısı yaptırdı. Söz konusu ülkenin 38 milyona yakın nüfusa sahip olduğu biliniyor. Pfizer/BioNTech, koronavirüs aşısının üretimini hızlandırmak amacıyla imalat operasyonlarının tekrar boyutlandırılacağını, bu nedenle Avrupa'ya yönelik aşı teslimlerinin geçici süreyle yavaşlayabileceğini duyurmuştu.

Polonya'da ilk olarak ünlü isimler aşılanmıştı

Polonya, Pfizer/BioNTech tarafından üretilen aşının 10 bin dozunu 25 Aralık 2020 tarihinde teslim almıştı. Aşı önceliğinin sağlık personeli ile ailelerine verildiği bildirilmişti. Fakat sağlık personelinin aşılanması bitmeden şarkıcılar, sunucular ve oyuncuların aralarında bulunduğu 18 kişi koronavirüs aşısı olmuştu. Bu durum Polonya genelinde tepkilere neden olmuştu. 18 kişinin arasında eski Polonya Başbakanı Miller'ın da yer aldığı fark edilmişti. Söz konusu kişilerin Varşova Tıp Üniversitesi'nde aşı yaptırdıkları ifade edilmişti. 2020 senesinin sonuna kadar yapılması gereken koronavirüs aşılarına sahip olduğunu duyuran üniversite, aşılama kampanyasına destek olmaları için bu kişilere öncelik verildiğini bildirmişti. Varşova Tıp Üniversitesi, 18 kişinin "aşı elçisi" olduğunu kaydetmişti.

Toplu aşılamanın 27 Aralık günü başladığı Polonya'da Kanun ve Adalet Partisi'nde yer alan yerel idarecilerden bazılarının sağlık personelinin önüne geçtikleri ve koronavirüs aşısı yaptırdıkları tespit edilmişti. Bunun üzerine parti yönetimi tarafından söz konusu kişiler ihraç edilmişti.

Polonya'da koronavirüs bilançosu

Polonya'da şu ana kadar 1 milyon 450 bin 747 koronavirüs vakası saptanırken, 1 milyon 207 bin 359 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 34 bin 141 kişi koronavirüsten öldü. Polonya'da öğretmenlerin, askerlerin ve yaşlı insanların Ocak ayının bitimine kadar aşılanması hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 12:32