Politika faizi yüzde 19'a çıkarıldı!

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından faiz kararı duyuruldu. Yüzde 17 olan politika faizi, 200 baz puan artış ile yüzde 19'a çıkarıldı. Ekonomistler, politika faizinde 100 baz puanlık bir artış yaşanacağını tahmin ediyordu.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, PPK'nın (Para Politikası Kurulu) yüzde 17 olan politika faizinin yüzde 19'a çıkarılmasına yönelik karar aldığını duyurdu.

"Parasal sıkılaştırma yapılacak"

Döviz kuru ve iç talep şartları dâhil birikimli maliyet etkilerinin, enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeylerin, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükselişin ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın hem enflasyon görünümünü hem de fiyatlama davranışlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, PPK'nın (Para Politikası Kurulu) bu durumun orta vadeli enflasyon görünümü, fiyatlama davranışları ile enflasyon beklentilerinde yarattığı yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurduğu ifade edildi. Açıklamada, böylece kuvvetli ve önden yüklemeli ek parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine yönelik karar alındığı kaydedildi.

"Sıkı para politikası sürecek"

2021 senesinin sonuna ilişkin enflasyon hedefi doğrultusunda fiyat istikrarı ile kalıcı düşüşe dair göstergeler ortaya çıkana dek sıkı para politikasına devam edileceği belirtilen açıklamada, bu kapsamda fiyatlama davranışları ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, enflasyon beklentileri, maliyet ve talep unsurları ile yayılım endekslerinin amaçlarla uyumunun dikkatli bir şekilde takip edileceği aktarıldı. Açıklamada, gerekli hallerde ek parasal sıkılaştırmaya gidileceği ifade edildi.

"Makroekonomik istikrar olumlu yönde etkilenecek"

Açıklamada, enflasyonda yüzde 5,0 hedefine ulaşana ve kalıcı istikrar sağlanana kadar politika faizi ile gerçekleşen/tahmin edilen enflasyon arasında bulunan dengenin kuvvetli dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek biçimde kararlı bir şekilde devam ettirileceği kaydedildi. Sıkı para politikasıyla birlikte kalıcı fiyat istikrarının sağlanacağı belirtilen açıklamada, ters para ikamesinin başlayacağı, ülke risk primlerinin düşeceği, finansman maliyetlerinin kalıcı biçimde azalacağı ve döviz rezervlerinin artacağı, böylece finansal istikrar ile makroekonomik istikrarın olumlu yönde etkileneceği belirtildi.

"İktisadi faaliyetler artacak"

Koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesiyle beraber iktisadi faaliyetlerin artabileceğine dikkat çekilen açıklamada, koronavirüsün seyrine dair olası gelişmeler doğrultusunda iktisadi faaliyetlere yönelik risklerin hala önemli olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, ithalat fiyatlarında yaşanan artışın ve iç talebin cari işlemler dengesini olumsuz yönde etkilediği belirtilerek, finansal şartlarda uygulanan sıkılaşmayla beraber kredi büyümesinin yavaşladığı ancak son dönemde söz konusu büyümenin bir nebze de olsa yükseliş gösterdiği ifade edildi.