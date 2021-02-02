Polisten Dürüm Siparişi Baskını

Polis ekipleri İstanbul Fatih’te bir spor kulübüne baskın yaptı. Fatih ilçesindeamatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen kumar oynadıkları tespit edilen 25 kişi hakkında işlem başlatıldı. Yasaklara aldırış etmeyip kumar oynamaya devam eden 25 kişinin bulunduğu amatör spor kulübüne düzenlenen polis baskını sonucunda 25 hakkında işlem başlatıldı. Polis, amatör spor kulübüne girmek için “Dürüm siparişleriniz geldi” dedi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Asayiş büro ile Güvenlik Büro ekipleri gelen ihbar haberlerini değerlendirdi. Polislerin denetim yapmak istediği yerde dışarıda tabela bulunmuyordu ancak içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı olan tabela vardı. Asayiş büro ve Güvenlik Büro ekipleri demir kepenk ile kapalı olan yere girmek için bu kez farklı bir yol denedi.

İki polis önce yakınlarda bulunan bir fırından pide alarak dürüm şeklinde paket yaptırdı. Bu işlemin ardından kapıya yakın olan pencereye gidip siparişleri getirdiğini söyleyen polis ekipleri bu şekilde içeri girmeyi başardı. Polislerin denedikleri bu yöntem sonucunda demir kapı kısa süre içinde açıldı.

Polis ekipleri amatör spor kulübünde 25 kişinin bulunduğunu tespit etti. 25 kişi içerisinden sadece birinin maske taktığını belirleyen ekipler, içeride çeşitli oyunlar oynandığını kayıt altına aldı. İçeride maske takmayan kişilere de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Dernek başkanı olduğu öğrenilen Bekir Özçelik hakkında ise işlem yapıldığı bilgisi öğrenildi. İçeride bulunan ve “Rambo” takma adı ile seslenilen 80 yaşındaki bir kişi ise yapılan denetim ve yasakları gereksiz bulduğu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kişinin, ölen ölür kalan kalır sözleri ise dikkat çekti. Polis ekiplerinin baskın düzenlediği yerde idari para cezası uygulanırken dernek başkanı hakkında işlem başlatıldı.