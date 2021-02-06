Polislere 3600 Ek Gösterge Lütuf değil Haktır! Sabırları kalmadı! Diğer seçime bırakmayın talebi!

Türkiye'nin en prestijli mesleğidir polislik! Polis emeklisi, seçim öncesi verilen sözlerin tutulmasını istiyor! Şu an da Asgari Ücretten bile az maaş alan polis emeklileri 3600 çıkması için bekliyor. Bir çok polis emeklisiyle yaptığımız görüşmede "Artık sabırlarının kalmadığını, biran önce polislere 3600 çıkması" gerektiğini dile getiriliyorlar.

3600 Ek Gösterge çıkacak mı?

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Kanunu'na göre polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler gibi çok meslek grubunun gözü 3600 ek göstergedeydi. Ancak Türkiye'de her dönem varıyla yoğuyla çalışan polisler ilk öncelik verilmesi gereken ve sözünü de alan polis emeklisi artık 3600 ek göstergenin gelmesini bekliyor.

Türk polisi şu anda 650, 900, 1100 ve 2200 Ek gösterge üzerinden maaş alıyor! Tüm polisler 3600 ek göstergeden maaş almak istiyor. 3600 Ek gösterge polise lütuf değil haktır diyerek hükümeti biran önce sözünü tutmasını bekliyoruz.

Vatanını milletini seven her vatandaşın Polislere 3600 Ek Göstergenin biran öncesi çıkması için seferber olması gerekiyor!

2018 yılında söz verildi!

Hükümet tarafından Polislere 3600 ek gösterge 2018 yılında sözü verildi. Bu tarihten itibaren tüm polisler beklemeye geçti. Ancak aradan geçen 2 yılda herhangi bir elle tutulan adım atılmadı! Bu sebeple Polis emeklisi bu işi Sandığa bırakmayın. Hakkımız olan 3600 biran önce verin diyerek hakkını istiyor. Polisler için 3600 Ek Gösterge sorulduğunda "En kısa zamanda" diyen hükümete soruyoruz! Polislere 3600 ek gösterge ne zaman?