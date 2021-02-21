Polisi Gördü, Bir Avuç Uyuşturucu Hapı Yuttu…

Kayseri’de devriye gezen polis ekipleri, hafif ticari aracın içinde duran bir kişiyi tespit etti. Aracın içinde bulunan Mikail Y. adlı vatandaş polisleri görünce paniğe kapıldı ve arabasından inip koşarak kaçmaya başladı.

Bir avuç uyuşturucu hap yuttu

Gece 23.30 sularında Kocasinan ilçesinde gerçekleşen olayda polisten kaçan Mikail Y. adlı vatandaş, panikten elinde bulunan bir avuç uyuşturucu hapı yuttu. Şüpheli polis tarafından yakalanırkan, polis memurları hapları gördü ve bunun ardından sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı.

Uyuşturucu hapları içerek gizlemeye çalışan şüpheli Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Mikail Y.’nin aracı emniyet otoparkına çekildi ve olayla ilgili soruşturma açıldı.