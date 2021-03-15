Polis, köpeği göstericiye saldırttı!

Hollanda'da 15 Ocak 2021 tarihinde Mark Rutte hükümeti istifa etmişti. Söz konusu ülkede bugün itibarıyla başlayıp üç gün boyunca devam edecek olan genel seçimlerden önce protesto gösterileri düzenlendi. Hollanda'nın Lahey şehrinde 2 bine yakın insan sokaklara akın ederek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere tepki gösterdi. Göstericilerden bazılarının sarı şemsiye taşıdıkları fark edildi.

Sert müdahale!

Polis ekipleri, protesto göstericilerinin bulunduğu bölgeye çembere aldı. TOMA'ların ve atlı polislerin hazır tutulduğu bölgede protesto gösterileri genellikle barışçıl bir şekilde gerçekleştirildi. Fakat polise sopa ile saldırıda bulunan bir göstericinin gözaltına alınması sonucu gerilim arttı.

Söz konusu göstericiye cop ve köpek ile müdahalede bulunulduğu görüldü. O anlara dair ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu.

Tren seferleri durduruldu

Protesto gösterilerine katılımın önüne geçilmesi için Lahey'e yönelik tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

37 parti katılıyor

Hollanda'da bugün başlayan genel seçimler 17 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. 37 siyasi parti, parlamentonun 150 sandalyeden meydana gelen alt kanadı için genel seçimlere katılıyor. En fazla sandalyeye sahip olması durumunda Mark Rutte'nin partisi tarafından 4'üncü iktidar koalisyonu oluşturulacak. Rutte, böylece ülkede en uzun süre boyunca görev yürüten başbakan olarak kayıtlara geçecek.

Hollanda'da hangi önlemler alındı?

Mutasyonlu koronavirüs sebebiyle vaka sayılarının artış gösterdiği Hollanda'da mağazaların belirli önlemler altında yeniden faaliyet gösterebilmelerine yönelik karar alındı. 2020 senesinin Ekim ayından beri Hollanda'da bulunan tüm bar ve restoranlar kapalı durumda.

Hollanda'da 23 Ocak 2021 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, bu karar Lahey Mahkemesince 16 Şubat 2021 tarihinde iptal edildi. Saat 21.00 ile saat 04.30 arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının vatandaşların mahremiyet hakkı ile hareket hürriyetini ihlâl ettiği belirtildi. Yerel mahkeme, söz konusu kısıtlamanın yasal anlamda bir dayanağa sahip olmadığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Hollanda hükümeti tarafından temyiz başvurusunda bulunuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesi amacıyla yasal düzenleme getirilirken, hükümete olağanüstü yetkiler verildi. Böylece sokağa çıkma kısıtlaması Hollanda hükümeti tarafından 15 Mart 2021 tarihine dek uzatıldı.

Hollanda'da koronavirüs tablosu

Hollanda'da şu ana kadar 1 milyon 157 bin 192 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 16 bin 69 can kaybı gerçekleşti.