Polis Kocası ‘İntihar’ Demişti, Yoğun Bakımdan Çıkan Kadın Gerçeği Söyledi!

Yoğun bakımdan 2 ay sonra kurtuldu, gerçekleri anlattı!
Yoğun bakımdan normal servise geçen Sevginur Aktaş, ilk ifadesinde intihar etmediğini ve ailesinin yanına gitmek istetiği için kocasıyla tartıştığını, bunun ardından eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Tedavisi tamamlanmasına karşın başından vurulduğu için yürümeyeyen ve görme kaybı yaşayan Aktaş, tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Aktaş, ifadesinde “Kırıkkale’deki ailemin yanına el öpmeye gitmek istediğim için tartışma çıktı. Zorla alıkoydu ve sonra da acımadan vurdu. ‘Bizde boşanma yoktur’ diyerek vuruldum. ‘Bir kurşun sana bir kurşun bana’ dedi vururken. Asla intiharı kabul etmiyorum. Hem psikolojik hem fiziksel şiddete uğradım. Kafamdan vuruldum. Beni kanlar içerisinde battaniyeye sarmışlar ambulansa koyup göndermişler. Ben tek başıma yaşam mücadelesi verdim. Çok ağır bir tedavi alıyorum. 22 senedir içmediğim ilacı 5 aydır içiyorum. Ayakta durmakta zorlanıyorum” dedi.