Polis Kocası ‘İntihar’ Demişti, Yoğun Bakımdan Çıkan Kadın Gerçeği Söyledi!

Yoğun bakımdan 2 ay sonra kurtuldu, gerçekleri anlattı!

Ankara’da geçtiğimiz yılın Eylül ayında yaşanan olayda, anestezi teknikeri Sevginur Aktaş ile 18 günlük eşi polis Müslüm Aktaş’ın evinden silah sesi gelmesi üzerine gelen ekipler, Sevginur Aktaş’ı başından vurulmuş halde buldu. Bunun ardından Aktaş, GATA’ya kaldırıldı. Müslüm Aktaş, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne sürmüştü ancak polis koca, ilk önce gözaltına alındı ardından da tutuklandı.

Yoğun bakımdan normal servise geçen Sevginur Aktaş, ilk ifadesinde intihar etmediğini ve ailesinin yanına gitmek istetiği için kocasıyla tartıştığını, bunun ardından eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Tedavisi tamamlanmasına karşın başından vurulduğu için yürümeyeyen ve görme kaybı yaşayan Aktaş, tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Aktaş, ifadesinde “Kırıkkale’deki ailemin yanına el öpmeye gitmek istediğim için tartışma çıktı. Zorla alıkoydu ve sonra da acımadan vurdu. ‘Bizde boşanma yoktur’ diyerek vuruldum. ‘Bir kurşun sana bir kurşun bana’ dedi vururken. Asla intiharı kabul etmiyorum. Hem psikolojik hem fiziksel şiddete uğradım. Kafamdan vuruldum. Beni kanlar içerisinde battaniyeye sarmışlar ambulansa koyup göndermişler. Ben tek başıma yaşam mücadelesi verdim. Çok ağır bir tedavi alıyorum. 22 senedir içmediğim ilacı 5 aydır içiyorum. Ayakta durmakta zorlanıyorum” dedi.