Polis Akademisi POMEM Sınavları Ne Zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından son dakika açıklaması geldi! 27.dönem POMEM tarihleri belirlendi!

Polis olmak isteyen onlarca gencimizi yakından ilgilendiren detaylar açıklandı. Sınav için gençlerimiz geçtiğimiz aralık döneminde başvurularını yapmıştı. Peki sınav yerleri yayımlandı mı? Tarihler belli oldu işte tüm detaylar haberimizde;

27.dönem POMEM sınav tarihleri de açıklandı. Fakat sınavlardan önce adayların ilk olarak ön sağlık komisyonlarına kontrol olmaları gerekmekte. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlarına uygun şekilde yapılan kontrollerden geçen adaylarımızı ise daha sonra fiziki yeterlilik sınavı bekliyor. Sınav tarihi ve mülakat tarihlerine dair detaylar ise belli oldu.

POMEM SINAV TARİHİ

Yapılan son dakika açıklamalarına göre ise ön sağlık kontrolü aşaması 15 Şubat itibariyle başlayacak. Adayların gidecekleri başvuru merkezleri ve tarihleri ise yine resmi siteden ileriki günler de açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Adayların heyecanla beklediği bir diğer nokta da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıydı. Fakat henüz sınav giriş belgeleri yayımlanmış değil.

SINAV ESASLARI

Ön sağlık kontrolünden geçen adaylar ise önce fiziki yeterlilik sınavı ve mülakata girmeleri gerekmektir.

Sınav tarihleri de yine resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar ise ikamet illerine göre belirlenen merkezlerde sınav olacak. Belirlenen sınav yerlerinin ise sonradan değiştirilmesi mümkün değildir.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adayları ise sınavlardan önce sağlık kontörlü beklemekte. Ön sağlık kontrolü ise Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Buna göre başvuruların aday olabilmesi ya da aday olamayacağına karar verilir. Aday olamaz kararı alanlar ise bir sonraki sınav aşamasına da geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolünden geçen adaylar ise daha fiziki yeterlilik sınavına alınacaktır. Fiziki yeterlilik sınavında adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı uygulamalı olarak değerlendirilir.

Başarılı olmak için ise adayların 60 puan ve üstünü almaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik sınavından da geçen adaylar sonrasında mülakat sınavına girerler.

Fiziki yeterlilik sınavı için adayların sınavlarını gerçekleştireceği parkur ve talimatları yine ayrı olarak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.

MÜLAKAT SINAVI

İlk iki süreci başarıyla tamamlayan adayları ise daha sonra mülakat sınavı bekler. Mülakat sınav komisyonu tarafından adaylara soruların yazılığı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında adaya komisyon tarafından sorular sorulur.

Adayın konu hakkında bilgi düzeyi başta olmak üzere anlama ve kavrama, özgüven ve ifade yeteneğine bakılır. Bunların yanı sıra adayın yine vücut dili de gözlemlenir.

Adayın mülakat sınavından başarılı olması için de 70 puan ve üstünü alması gerekmektedir.