PKK'ya şafak operasyonu!

Mardin'in Derik, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde bulunan 18 kırsal mahalle ile mezralarda PKK bölücü terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldığı bilgisi verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, halkın can ve mal güvenliklerinin muhafaza edilmesi maksadıyla, içlerinde bölücü terör örgütü PKK yöneticilerinin de olduğu öngörülen örgütü mensuplarının etkisiz duruma getirilmesi, kullandıkları öngörülen barınak, depo ve sığınakların imha edilmesi, bölgede belirlenen mahalle ve mezralarda aranan zanlıların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla şafak vakti operasyon başlatıldığı belirtildi.

İl İdaresi Kanunu'nun durumla ilgili maddeleri gereği saat 06.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahalle ve mezralar şu şekilde açıklandı:

Mazıdağı ilçesi mahalle ve mezraları:

Armağan

Kocaköy

Konur

Meşeli

Yalınağaç Ürünlü

Yevri

Derik ilçesi mahalle ve mezraları:

Bozok



ÇayköyHarmanlıGiriktepeGündikKelek

Kızıltepe ilçesi mahalle ve mezraları:

Akçapınar Gürmeşe

Çimenlik

Doğanlı

Örencik

Bu mahalle ve mezralarda ikinci bir ilana kadar sokaklara çıkma yasağı uygulandığı kaydedilen yazılı açıklamada, can ve mal güvenliklerinin sağlanması bakımından halkın yasağa uymasının çok önemli olduğu bildirildi.