"PKK'ya karşı iş birliği" mesajının ardından Bağdat'ta bombalar patladı!

Irak'ın kalbi Bağdat'ın merkezinde peş peşe iki patlama meydana geldi. Söz konusu patlamaların, toplu ticaret ile meşgul olunan bölgede gerçekleştiği ifade edildi.

Tayaran Meydanı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İntihar saldırısı olduğu belirtilen patlamalar sonucu 25 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bunun üzerine Tayaran Meydanı'na giden tüm yollar güvenlik birimleri tarafından trafiğe kapatıldı. Saldırılardan hangi örgütün sorumlu olduğu ise henüz belli değil.

Irak'ın kalbinde gerçekleşen saldırıların, Türkiye'nin Erbil yönetimi ve Bağdat ile terör örgütü PKK'yı bitirmek için iş birliği yapacağına dair mesajından sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

"Teröristler Sincar'ı terk edecek"

Irak'ı ziyaret eden Millî Savunma Bakanı Akar, burada yaptığı görüşmelerde Sincar konusunun değerlendirildiğini söylemişti. Akar, Sincar çevresinden PKK'lı teröristlerin tamamen ayrıldığına dair kendilerine bilgi geldiğini ifade etmişti. Irak yönetimi tarafından konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, ilerleye dönemde alınacak tedbirlerle birlikte teröristlerin Sincar'dan ayrılacaklarını kaydetmişti. Akar, burada yaşanan gelişmelerin sıkı bir şekilde takip edildiğine dikkat çekerek, terör ile mücadele konusunda Türkiye tarafından gereken desteğin verilebileceğini söylemişti.

"PKK'nın sonu geldi"

TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla birlikte terör örgütü PKK'ya darbe vurulduğunu belirten Akar, Türkiye'nin Erbil yönetimi ve Bağdat ile terörle mücadele hususunda iş birliği yapacağını ifade etmişti. Akar, bu konuda kararlılık gösterdiklerine dikkat çekerek, terör örgütü PKK'nın artık kaçacak bir deliğinin olmadığını ve sonlarının geldiğini söylemişti. Son teröristin ortadan kaldırılması için yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Akar, bu çalışmaların neticesinde Irak ve Türkiye'nin terör belasının üstesinden gelebileceğini ifade etmişti. Akar, hem Erbil yönetimi hem de Bağdat ile yapılacak iş birliği sonucunda PKK terör örgütünün sonunun geleceğini kaydetmişti.

PKK'ya karşı anlaşma imzalanmıştı

Bilindiği üzere Erbil yönetimi ve Bağdat, Sincar bölgesinde güvenliği sağlayabilmek için 9 Ekim 2020'de bir anlaşmaya imza atmıştı. Sincar bölgesinin güvenliğinden sadece ulusal güvenlik ve istihbarat birimlerinin yanı sıra federal polisin sorumlu olacağı belirtilmiş, bu konuda herhangi bir silahlı gruba izin verilmeyeceği ifade edilmişti. Diğer silahlı grupların Sincar'dan çıkarılacağı belirtilen anlaşmada, iç güvenlik kuvvetlerine 2.500 kişinin dâhil edileceği ve söz konusu bölgede güvenliğin iyice artırılacağı kaydedilmişti. Terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına son verileceğine dikkat çekilmişti. Ayrıca, bu örgütün uzantılarının da Sincar'da faaliyet yürütmesine asla müsaade edilmeyeceği ifade edilmişti.



Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 12:55