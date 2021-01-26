PKK'ya karşı 4.170 personelle iki büyük operasyon başladı!

Mehmetçik, PKK terör örgütünün kış üslenmesine darbe indirmek için mücadelesini sürdürüyor. PKK terör örgütünü bitirmek için canını dişine takan Türk askeri, teröristlere inlerini mezar edecek iki operasyon başlattı. Söz konusu operasyonlara dair açıklama yine İçişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık, PKK terör örgütü tarafından Trabzon'da alçakça şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına Eren Operasyonları'nın düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, "Eren-1 Tendürek Operasyonu", "Eren-2 Lice Operasyonu" ve "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun devam ettiği kaydedildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre şimdi de iki operasyon birden başlatıldı: "Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu" ve "Eren-5 Bagok Operasyonu"

Toplam 4.170 personel yer alıyor

"Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu"na Jandarma Komando, PÖH (Polis Özel Harekât), JÖH (Jandarma Özel Harekât) ve Güvenlik Korucusu timleri katılıyor. Söz konusu operasyonda toplam 1.620 personel yer alıyor.

"Eren-5 Bagok Operasyonu"na da Jandarma Komando, PÖH (Polis Özel Harekât), JÖH (Jandarma Özel Harekât) ve Güvenlik Korucusu timleri katılım gösteriyor. Bu operasyonda ise toplam 2.550 personel bulunuyor. Yani söz konusu operasyonlarda toplam 4.170 personel yer alıyor.

Operasyonlar sürüyor

Ülkemizde PKK terör örgütünün kökünü kazımak amacıyla 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları başarıyla sürüyor.

Ne olmuştu?

Anısına Eren Operasyonları başlatılan Eren Bülbül kimdir? Türkiye, Eren Bülbül'ün ismini Trabzon'da 11 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen hain bir saldırı sonucu duymuştu. Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde PKK'lı teröristler ile polis ekipleri çatışmıştı. 15 yaşında olduğu belirtilen Eren Bülbül, teröristlerin erzak çaldıklarına ilişkin güvenlik güçlerine bir ihbarda bulunmuştu. Eren Bülbül, teröristlerin girdiği evi güvenlik güçlerine göstermiş, o sırada hainlerin ateş açması üzerine şehit olmuştu. Teröristlerin alçak saldırısı sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

Eren Bülbül'ün annesi olan Ayşe Bülbül ise oğlunun söz konusu bölgeye götürülmesinin ihmal olmadığını söylemişti. Ayşe Bülbül, evinden erzak çalınmasının önem taşımadığını, yalnızca can güvenliği istediğini ifade etmişti. Acılı anne, oğlunun o bölgeye neden götürüldüğünün bulunması için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Eren Bülbül'ün şehit olduğu hain saldırının failleri Levent Dayan, Barış Coşkun, Bedrettin Çeliker ve Mehmet Yakışır öldürülmüştü.

Hayat mücadelesi veriyordu

1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde eğitim görürken 2016 senesinde babasından acı haber gelmişti. Babasının hayatını kaybetmesi üzerine Eren Bülbül, ailesine destek olabilmek için bahçe işleriyle uğraşmış ve para kazanmaya başlamıştı. Hayat mücadelesi veren Eren Bülbül'ün 12 kardeşinin olduğu ve annesiyle beraber maddi sıkıntı çektiği öğrenilmişti. Eren Bülbül'ün Trabzonspor'a hayran olduğu belirtilmişti.