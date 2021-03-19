PKK operasyonu: HDP ilçe başkanları gözaltında!

İstanbul'da PKK terör örgütü için faaliyet gösterdikleri tespit edilen 15 kişinin yakalanması amacıyla harekete geçildi. 4 ilçede bulunan 15 farklı adrese polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

İlçe başkanları gözaltında

Söz konusu ekipler tarafından 10 kişi gözaltına alındı. HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı olan R.B. ile sözde Kağıthane ilçe başkanları olan A.Y. ile B.D.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Dijital materyaller bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı arama sonucunda birçok dijital materyal ile örgütsel belge bulundu. Gözaltına alınan kişilere yönelik emniyette yapılan işlemlerin devam ettiği bildirildi. Firari olan 5 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

HDP'ye kapatma davası açılmıştı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütü ile beraber hareket ettiği ve Türkiye'nin bütünlüğüne zarar vermeyi hedeflediği tespit edilen HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması için AYM'de (Anayasa Mahkemesi) dava açmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, terörün kınanmamasının AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından parti kapatma gerekçesi olarak kabul edildiğini ifade etmişti.

Şahin, Türkiye'de bulunan siyasi partilerin demokrasiye uygun şekilde çalışmayı sürdürmeleri, terör örgütleriyle hiçbir ilişkiye sahip olmamaları ve Türkiye'nin bütünlüğünü yok etmeyi hedeflememeleri gerektiğini söylemişti. HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) hukuk kurallarına ve demokrasiye aykırı biçimde davrandığını ve PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiğini belirten Şahin, söz konusu siyasi partinin Türkiye'nin bütünlüğünü yok etmeyi istediğini dile getirmişti. Şahin, bu nedenle HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmasının istendiğini duyurmuştu.

İddianamenin detayları

Şahin tarafından konuya ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları şöyle:

- PKK'lı teröristler, HDP (Halkların Demokratik Partisi) teşkilât binalarında buluşmaya başladı.

- HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) yöneticiler tarafından PKK terör örgütünün amaçları doğrultusunda hizmet edildi.

- Hiçbir millî meselede HDP (Halkların Demokratik Partisi) Türkiye'nin yanında olmadı.

- PKK terör örgütünün vesayeti altında hareket eden HDP (Halkların Demokratik Partisi), örgüt yöneticilerinin talimatlarına göre davrandı. Söz konusu siyasi parti, PKK terör örgütünün istediği adaylarla seçimlere katıldı.

- PKK terör örgütüne hiçbir şekilde "terör örgütü", kanlı saldırılar düzenleyen teröristlere de "terörist" denilmedi.

- HDP (Halkların Demokratik Partisi), TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) operasyonlarını "işgal" ve "saldırı" olarak nitelendirdi.

- Türkiye'nin bütünlüğünün korunması için HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması zorunluluktur. Söz konusu parti derhal kapatılmalıdır.

- HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yönelik Hazine yardımları tamamen kesilmeli, banka hesaplarına bloke konulmalı ve ödenen yardımlar da Hazine'ye geri verilmelidir.

- 687 kişi için 5 sene boyunca siyaset yasağı talep edildi. O isimler arasında Selahattin Demirtaş, Mithat Sancar, Leyla Zana, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sebahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Selma Irmak, Pervin Buldan, Ahmet Türk, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder, Sezai Temelli, Meral Danış Beştaş, Nursel Aydoğan yer aldı.