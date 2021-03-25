PKK Lideri Abdullah Öcalan Ailesi ile Görüştü

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın ailesi ile bir telefon görüşmesi yaptığı haberi öğrenildi. Asrın Hukuk Bürosu’nun duyurusunu yaptığı habere göre PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ailesi ile görüştüğü açıklandı. Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve yapılan bu paylaşımda İmralı Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan'ın kardeşi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Twitter hesabı üzerinden yapılan Asrın Hukuk Bürosu’nun paylaştığı açıklamada Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Hamili Yıldırım, Sayın Ömer Hayri konar ve Sayın Reisi Aktaş'ın ailelerinin müvekkilleri ile telefon görüşme haklarını kullanmak üzere savcılıklara çağrıldığı bildirildi. Müvekkilleri Öcalan’ın kardeşi ile yapmış olduğu telefon görüşmesinin çok kısa süre sonra kesintiye uğradığı ve görüşmeye devam edilemediği açıklandı. Bu sebeple Sayın Hamili Yıldırım'ın da görüşmesinin oldukça kısa sürdüğü belirtilirken Sayın Veysi Aktaş ve Sayın Ömer Hayri Konar’ın tecrit koşullarına karşı protesto olarak görüşe çıkmadıkları beyan edilerek gerçekleşmemiştir ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamaların devamında da Asrın Hukuk Bürosu, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada müvekkilleri Sayın Abdullah Öcalan’dan 27 Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar haber alamadıklarını belirtildi. Öcalan ile yapılabilen son avukat görüşmesinin 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştiğini ifade eden Asrın Hukuk Bürosu, 14 Mart 2021 tarihinde sosyal medyada Abdullah Öcalan'ın hayatı ile ilgili kaygı oluşturan ciddi iddiaların ortaya atıldığını ve müvekkillerinin sağlığını teyit edebilmek amacı ile ve yasal bir hak olarak aralıksız her gün yüz yüze görüşme talebinde bulunduklarını açıkladı. Fakat bunların hiçbirine olumlu yanıt alınamadığı yazılan mesajda belirtildi.

25 Mart 2021 tarihinde de Sayın Öcalan'ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgiye ulaşılma imkanı bulamadıklarını açıklayan Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Cezaevi’nde müvekkilleri ile görüşme taleplerinin devam ettiğini söyledi. Bunun yanı sıra Abdullah Öcalan'ın da görüşmenin yapılabildiği kısımda bu isteğin yerine getirilmemesini kabul etmediğini ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu beyan ettiğini söyledi ve devamında görüşmenin kesildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmeleri kamuoyu bilgisine sunduğunu ifade eden Asrın Hukuk Bürosu yetkilileri, hukuka uygun bir şekilde davranmaya ve sorumluluk almaya davet ettiğini yazdı.