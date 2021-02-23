PKK, ABD silahlarıyla Türkiye’ye girmeye çalışıyor

Suriye kuzeyinde yer alan DEAŞ terör örgütüyle sözde mücadele çerçevesinde Amerika'nın emrine göre hareket eden PKK, ABD'den aldıkları silah, mühimmat ve teçhizatlarla mensuplarını Türkiye’ye sokmaya ve Türkiye’de eylem yapma ve ülkeyi çatışma alanına dönüştürmeye çalıştığı belirtildi. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre HTŞ’nin (Heyeti Tahriri Şam) senelerdir terör örgütü listesinde yer aldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, İdlib kentinde radikal gruplar tarafından bölgenin istikrarsızlaştırması çabalarına geçit verilmediğine vurgu yaptı.

HTŞ’ye karşı da tedbir alınıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zorlu harekat alanlarından biri olan İdlib kentindeyse mutabakatlar kapsamında ateşkes sürüyor. Türkiye, bölgedeki muhatapları ile birlikte gerekli önlemleri alıyor, radikal grupların huzur ve güvenliği sabote ederek bölgeyi istikrarsızlığa götürmesine izin verilmeyeceğinin her fırsatta altını çiziyor. Heyeti Tahriri Şam'ın Türkiye tarafından senelerdir terör örgütü olarak görülen bir yapılanma olduğunu belirten güvenlik kaynakları, Türkiye’nin İdlib kentindeki tüm radikal gruplara ve terör örgütlerine karşı mücadelesinin de kararlılıkla sürdüğünü kaydediyor.

DEAŞ'a karşı mücadele eden tek ordu: TSK

10 seneyi geride bırakan Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimi ve terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG, ayrıca istikrarsızlığı fırsat olarak gören dış güçlerin vekalet savaşları Suriye'yi perişan etti. Bir milyon Suriyeli insanın hayatını kaybettiği savaşta, yerlerinden olan nüfus ise 12 milyonu geçti. Bu süreçte DEAŞ ile doğrudan mücadele eden tek ordu ise bölgede başta terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ olmak üzere bütün terör ve radikal gruplara karşı huzur ve güvenliği tesis eden TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) oldu. Türkiye, Suriye'deki iç savaştan savaştan kaçarak kendisine sığınan 9 milyon Suriyeliyi güven altına aldı. 4 milyon Suriyeli Türkiye’de misafir edilirken, Suriye'nin kuzeyinde de 5 milyona yakın Suriye insanının ihtiyaçlarını karşılıyor. Operasyonlar neticesinde 450.000'i İdlib kentinde olmak üzere en az 1 milyon sivilin güvenli biçimde evlerine dönmeleri sağlandı.