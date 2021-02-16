PKK 13 Vatandaşımızı Şehit Etti Çok Sert Tepkiler Geliyor!

Terör örgütü PKK’nın mağarada 13 vatandaşımızı şehit etmesiyle tepkiler art arda geldi. Siyasi isimler yaptıkları paylaşımlarla teröre ve destekçilerine lanet okudu. Öte yandan terörle mücadelenin kararlı bir şekilde süreceği mesajı da verildi.

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sona erdiğini söylediği açıklamasında, PKK Terör Örgütü’nün 13 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını şehit ettiğini, vatandaşlarının yapılan aramalarda naaşına ulaşıldığı, vatandaşlardan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşın ise başından vurularak şehit edildiği açıklandı.

TÜRKİYE YASTA

Türkiye bu haber ile yasa boğlurken, hain saldırıyı kınayan binlerce paylaşım yapıldı. Siyasiler de yaptıkları paylaşımla PKK’ya lanet okuyarak sert tepki verdiler.

“BU SESSİZLİK UTANÇ VERİCİ”

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olan İbrahim Kalın, İngilizce dilinde yaptığı sosyal medya hesabında attığı gönderide PKK’nın Türk ve Irak güvenlik güçlerine ve sivillere saldırdığını belirterek, Suriye’nin kuzeyinde de terör saldırılarına devam ettiğini dile getirdi. Sözlerine “Dünya sessiz. Bu sessizlik utanç verici. Bu sessizlik bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız” diyerek devam etti.

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şehitlerimize rahmet ve ailelerine baş sağlığı diledi. Yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Milletimizin başı sağ olsun”

HDP PKK'NIN 13 SİVİLİ ŞEHİT ETMESİNE SESSİZ KALDI, İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesiyle alakalı açıklamalar yaptı. Türkiye'yi derinden sarsan olayla ilgili tepkiler peş peşe gelirken HDP'den herhangi bir açıklama gelmemesine dikkat çeken Altun, “Sizin hiç utanmanız yok mu? Silahlı efendilerinizden, bir insanlık suçunu dahi kınayamayacak kadar mı korkuyorsunuz? Sessizliğiniz, zımni onay ve suç ortaklığı anlamına gelmektedir.” Diyerek HDP’ye sert tepki gösterdi. Adaletlerinin hızlı geleceğini ve intikamlarının acı olacağını söyleyen Altun, son teröristin de etkisiz hale getirileceğine dair kararlık vurgusu yaptı.

Altun, Türkiye’nin, bütün terör örgütleriyle mücadelesini, terör tehdidi tamamen ve kalıcı olarak ortadan kalkana kadar kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi ve hem Türkiye topraklarında hem yurt dışında terörü öven ve teşvik eden kişi ve gruplarla ilgili de gerekli adımları atacaklarını belirtti.