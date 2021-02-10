Piyasadaki En Uyun Kredi Veren Bankalar Güncel Listesi Şubat 2021

10 Şubat itibariyle bir kez daha en uygun faiz oranlarını veren bankaların listesi değişti! Yaz aylarından bu yana bankaların sürekli faiz oranlarını değiştirmesine alışır hale geldik. Bankalar sundukları kampanayalar ile adeta birbirleriyle yarışır hale geldi. Bu nedenle de sık sık yeni kampanyalar düzenlemekte ve faiz oranlarını yenilemekteler. Hal böyle olunca da bankaların faiz oranları sık sık değişiyor. Bizde sizler için 10 Şubat 2021 en güncel banka faiz oranlarını derledik. İşte en yeni ve son dakika banka haberleri.

Haziran dönemiyle başlayan normal hayat dönüşün ardından esnafı ve vatandaşı desteklemek adına bazı adımlar geldi. Bu adımlardan biri ise oldukça düşük oranda sunulan faizlerdi. Fakat bu faizlerin yerini enflasyon ve dolar kurundaki mücadele nedeniyle yüksek ve cep yakan faiz oranları aldı. Haliyle vatandaşlarımız bankalardan kredi çekerken kılı kırk yarıp en uygun olanı seçmeye yöneldiler.

Kamu bankalarının da aralarında olduğu piyasadaki en uygun faiz oranlarını sizler için bizler derledik.

PİYASADAKİ EN UYGUN FAİZ FIRSATLARI

Kamu bankaları ve özel bankalarında faiz oranları yenilendi. İşte son güncel oranlar ise şu şekilde;

HALKBANK

Kamu bankalarından biri Halkbank %1,65 konut kredisi sunmakta

ZİRAATBANK

En çok tercih edilenlerden biri olan Ziraat Bank’ta yine %1,65 faiz oranı sunuyor.

KATILIM BANKALARI

Ziraat Katılım Bankası da vatandaşlara konut alımlarında %1,70 faiz oranı sunmakta.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM

Bu bankada vatandaşlarımıza ev alımlarında %1,76 faiz oranı sunuyor.

KUVEYT TÜRK KATILIM

Katılım bankaları arasındaki en düşük faiz oranı ise Kuveyt Türk’te. Banka konut kredisine %1,64 faiz oranı sunmakta.

ÖZEL BANKALAR

Özel bankalarda ise en uygun kredi oranını %1,34 ile ING Bank vermekte.

Ardından Akbank %1,39 faiz oranıyla geliyor.

İş bankası da %1,40 faiz oranı veriyor.