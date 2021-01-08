Pfizer-BioNTech'in Koronavirüs Aşısını Yaptıran Doktor Hayatını Kaybetti!

3 Ocak gecesi hayatını kaybettiği açıklanan doktorun 17 gün önce Pfizer-BioNTech aşısı yaptırdığı biliniyordu. Hayatını kaybeden doktorun eşi Heidi, aşı vurulduktan 3 gün sonra doktorun ellerinde ve ayaklarında çeşitli noktalar ortaya çıktığını söyledi. Pfizer-BioNTech şirketi ise yaptığı açıklama ile ölümün aşıyla doğrudan bir bağlantısı olduğuna inanmadıklarını belirtti.

18 Aralık tarihinde ABD'de Gregory Michael, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortağı olduğu Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısını yaptırdı. Florida eyaletindeki adli tıp birimi, Eyalet Sağlık Bakanlığı ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin 3 Ocak gecesi hayatını kaybeden Dr. Michael'ın ölümünün derinlemesine araştıracağını açıkladı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Adli tıp biriminden Darren Caprara tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ölümün aşıyla kesin bir bağlantısı olmasa da bunun bir ihtimal olarak göz önünde tutulacağını dile getirdi. 56 yaşında olan Michael'a 5 Ocak tarihinde otopsi yapıldığını ve kişinin ölüm sebebinin adli tıp uzmanı ve ortak kurumların çalışması bitene kadar araştırılacağı belirtildi.

Olayın ardından ölen kişinin eşi Heidi Neckelmann, Facebook üzerinden bir paylaşım yaptı ve Michael'ın aşı vurulduktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında çeşitli noktalar çıktığını ve bu nedenle acil servise gittiklerini söyledi. Bu noktaların iç kanama anlamına geldiği ortaya çıktı. Michael’la ilgili açıklama yapan Pfizer, vücudun kanı pıhtılaştırma ve iç kanamayı durdurma becerisini yitirdiği bir trombositopeni meydana geldiğini dile getirdi.

Michael’ın eşi Heidi Neckelmann, trombosit eksikliği sonucu beyin damarlarının yırtılması ile bu bölgede ortaya çıkan kanamanın yol açtığı hemorajik inme sonucu Michael’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

AŞIYLA DOĞRUDAN BİR BAĞLANTISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLMÜYOR

Pfizer tarafından yapılan açıklama ile birlikte milyonlarca kişinin aşılandığı ve yaşanan tüm beklenmeyen olayları takip edildiği söylendi. Vakayı aktif bir şekilde araştırdıklarını ancak şu anda söz konusu ölümün aşıyla herhangi bir doğrudan bağlantısı olduğunu düşünmedikleri dile getirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, klinik deneylerde ve aşı dağıtımının başlamasının ardındaki süreçte trombositopeniyle ilgili hiçbir belirti tespit edilmediğinin altı çizildi. Aşıyla ilgisi olmayan ölüm gibi beklenmeyen olayların genel nüfusta yaşanabileceği gibi aşılanan kişilerde de meydana gelme ihtimali olduğu belirtildi.