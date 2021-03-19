Peskov'dan ABD açıklaması: En kötüsüne hazırız!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratı, 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine Rusya tarafından müdahalede bulunulduğuna ve söz konusu süreci Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönettiğine dair bir rapor hazırlamıştı. Bunun üzerine açıklama yapan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden, Putin için "katil" ifadesini kullanmış, Rus liderin bunun bedelini ödeyeceğini söylemişti. Putin ise Biden ile şahsi olarak tanıştığını belirterek, Biden'a yalnızca sağlık dilediğini ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından iki ülke arasındaki tansiyon iyice yükselmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasında yaşanan gerilime ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu. Peskov'a "Rusya ile ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Soğuk Savaş içerisinde olup olmadığı" soruldu. Bunun üzerine Peskov, Rusya'nın daime en iyisini dilediğini ama yine de kendisini en kötüsüne hazırladığını söyledi.

"Putin ilişkilerin devam etmesini istiyor"

Peskov, her şeye rağmen Putin'in Rusya ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkilerin devam ettirilmesinden yana olduğunu belirterek, bunun bütün dünyanın menfaatlerine uygun olacağını ifade etti.

"Kayıtsız kalamazdık"

Biden'ın açıklamalarına yine de kayıtsız kalınmayacağına dikkat çeken Peskov, Putin'in online yöntemlerle Biden ile görüşmeye yönelik teklifinin bulunduğunu ve bunun için çaba harcandığını söyledi. Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin 22 Mart 2021 tarihinde yapılabileceğini söyledi.

"Sonsuza dek süremez"

Peskov'a "Biden'ın bu görüşme teklifini geri çevrime ihtimali" soruldu. Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın görüşme girişimlerini sonsuza kadar sürdürmeyeceğini ancak şimdilik Biden'dan yanıt beklediklerini ekledi.

"Çok kötü" demişti

Rusya, hatırlanacağı üzere Washington'da bulunan büyükelçisini çağırmıştı. Peskov, dün yaptığı açıklamada, Biden'ın yaptığı açıklamaların "çok kötü" olduğunu belirterek, şimdiye kadar böyle bir şeyin hiç görülmediğini söylemişti. Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Rusya'ya geleceğini aktaran Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla söz konusu büyükelçinin çağrıldığını ifade etmişti. Peskov, Putin ile Antonov arasında bir görüşme yapılabileceğini dile getirmişti. Biden'ın ilişkileri geliştirmekten yana olmadığını aktaran Peskov, söz konusu liderin açıklamalarına misilleme yapılmayacağını söylemişti.

"Farklı bir tutum sergilenecek"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerin Trump yönetiminden farklı olacağına dikkat çekmişti. Rusya'dan hesap sorulacağını belirten Psaki, endişe duyulan konulara ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) direkt dâhil olacağını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 15:36