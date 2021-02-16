Perinçek'ten tartışma yaratan açıklama: 13 kişi ölünce ulusal yas ilan edilmez!

Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 Türk vatandaşının alçakça şehit edilmesi herkesi yasa boğmuş durumda. PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği bu katliam televizyon programlarının da gündemi haline geldi.

Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net isimli programda, Gara bölgesinde şehit edilen Türk vatandaşları için CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından ulusal yas talebinde bulunulması değerlendirildi. Söz konusu programın konuklarından biri de Vatan Partisi lideri Perinçek'ti.

Perinçek, her 13 kişi şehit edildiği zaman ulusal yas ilan edilemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sosyal medya platformlarında Vatan Partisi liderine büyük tepki gösterildi.

Ne olmuştu?

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerin etkisiz duruma getirilmesi ve sınırlarda güvenliğin tesis edilmesinin yanı sıra PKK terör örgütü tarafından esir olarak tutulan Türk vatandaşlarına dair istihbaratın doğrulanması ve gerekli olan müdahalenin yapılması için Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekâtı'nı başlatmıştı. Milli Savunma Bakanı Akar, harekât kapsamında çatışmalar sürerken bir mağaranın kontrol altına alındığını belirterek, bu mağarada 13 Türk vatandaşına ait cansız bedenlerin bulunduğunu söylemişti. Akar, bir Türk vatandaşının omzundan vurularak şehit edildiğini kaydederek, diğer 12 Türk vatandaşının ise kafasından vurularak şehit edildiğini dile getirmişti. Mağaraya yönelik harekâtın başlatılması üzerine Türk vatandaşlarının PKK terör örgütünün sözde mağara sorumlusu tarafından şehit edildiğine dair bilgiye ulaştıklarını kaydeden Akar, bu katliamın faillerinin hepsinin etkisiz duruma getirildiğini duyurmuştu.

CHP'den "ulusal yas" talebi

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Sözcüsü Öztrak, asker, kamu personeli ve polis olmak üzere 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiğini belirterek, terörün insanlık suçu olduğunu söylemişti. Terör karşısında sessiz kalmanın da insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Öztrak, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) her zaman terörü lanetlediğini ve bundan sonra da lanetlemeye devam edeceğini ifade etmişti.

Öztrak, terörle mücadelenin millî bir konusu olduğunu vurgulayarak, bu konuda siyasi şovlara yer verilmemesi gerektiğini söyledi. PKK'lı teröristlerin söz konusu Türk vatandaşlarını 2015 senesinde ve 2016 senesinde kaçırdığını kaydeden Öztrak, çözüm sürecinde yapılan yanlışların bedelinin Türk milleti ve şehitlerin aileleri tarafından ödendiğini söylemişti. Öztrak, Türk milletinin 13 şehit nedeniyle yasta olduğunu belirterek, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il kongrelerinde tezahüratların ve esprilerin havada uçuştuğunu kaydetmişti.

13 Türk vatandaşının başarısız bir kurtarma operasyonu sırasında şehit edildiğini ifade eden Öztrak, başarısız olduğunu Erdoğan'ın kendisinin dile getirdiğini söylemişti. Öztrak, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) olarak Gara'daki 13 şehit için ulusal yas ilan edilmesini talep etmişti.

Ulusal yas nedir?

Bir ülkede yaşayan kişilerin büyük bir bölümünün kabul ettiği önemli bir şahsın ölümü sebebiyle ulusal yas ilan edilir. Söz konusu ülkede ulusal yas sırasında bayrakların yarıya indirilmesi gerekir. Türkiye'de yalnızca Anıtkabir ve Meclis'te bayraklar yarıya indirilmiyor. Öte yandan, terör saldırısı, savaş, kaza ve doğal felaket gibi sebeplerle de ulusal yas ilan edilebilir.