Perinçek: Savaşta yenilen hükümet hayatta kalamaz!

Ermenistan ordusu, Karabağ Savaşı'ndaki yenilgiden sorumlu tutulan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için çağrı yaptı. Bu çağrıya ilk olarak Rus medyasında yer verilmesi, bu gelişmenin arkasında Rusya olduğuna dair şüphe uyandırdı. Paşinyan, Ermenistan ordusunun söz konusu çağrısını darbe girişimi olarak değerlendirdi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve komutanların hazırladığı bildirinin yayınlanması üzerine Paşinyan, halktan sokaklara çıkmalarını ve Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmalarını istedi. Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan da Paşinyan tarafından görevden alındı. Ülkede yaşanan gelişmeler dikkatle takip edilirken, Vatan Partisi lideri Perinçek'ten açıklama geldi.

"Beklenen bir olay"

Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında sağlanan iş birliğiyle birlikte ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Karabağ'dan uzaklaştırıldığını ifade eden Perinçek, Ermenistan'da yaşananların zaten beklendiğini dile getirdi. Perinçek, savaşta yenilgiye uğrayan hükümetlerin hayatta kalamadığına dikkat çekerek, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

"Kafkaslar'dan ABD temizlendi"

Türkiye, Azerbaycan ve Rusya ittifakının Kafkaslar'da ABD'yi (Amerika Birleşik Devletleri) yenilgiye uğrattığını kaydeden Perinçek, bu ittifakın söz konusu ülkeye Kafkaslar'da ayak basılacak bir yer bırakmadığını dile getirdi.

"Paşinyan ABD'nin kalıntısı"

Perinçek, Paşinyan'ın da Kafkaslar'da yenilen ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yenilmiş kalıntısı olduğunu belirterek, söz konusu liderin orada hayatta kalmasının imkânsız olduğunu ifade etti. Vatan Partisi lideri, Rusya ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki çelişmenin keskinliğinin bir kez daha görüldüğünü ekledi.

Ermenistan ordusu ne demişti?

Ermenistan ordusu tarafından yayınlanan bildiride, Paşinyan ve hükümetinin halk için kritik olan bir süreçte makul kararlar veremeyeceğine dikkat çekilmişti. Söz konusu bildiride, Ermenistan ordusunun itibarsızlaştırma hareketlerine karşı bir süredir sabırlı olduğu belirtilerek, yine de her şeyin bir sınırının olduğu ifade edilmişti. Ermenistan ordusunun düşmanlarla mücadele edebilmek için görevine devam ettiği kaydedilen bildiride, şu anda Ermenistan'ın oldukça verimsiz yönetildiği aktarılmıştı. Bildiride, bu yüzden dış politikada ciddi hatalar yapıldığı ve ülkenin çökmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya'dan açıklama gelmişti

Kremlin tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşananlar "Ermenistan'ın iç meselesi" olarak nitelendirilmişti. Söz konusu açıklamada, Ermenistan'da yaşananlardan endişe duyulduğu ifade edilmişti. Paşinyan, Karabağ Savaşı'nda Rusya tarafından üretilen İskender füzelerinin kullanılamadığını çünkü bu füzelerin yalnızca yüzde 10'unun patlayabildiğini dile getirmişti.