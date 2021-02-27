Pentagon'dan S-400 açıklaması: S-300'lerden daha büyük tehdit!

Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki S-400 gerilimi devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Akar, dün yaptığı açıklamada, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) mensubu bazı ülkeler tarafından S-300'lerin kullanıldığını belirterek, bu nedenle Türkiye'nin de S-400'leri kullanmasında bir sıkıntı olmadığını söylemişti.

"Aynı şey değil"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanlığı Sözcüsü Campbell'den Akar'a yanıt geldi. Campbell, S-300'ler ile S-400'lerin aynı olmadığını iddia etti.

S-400'lerin hem ülkesine hem de NATO'ya (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) karşı yarattığı tehlike açısından S-300'lere göre daha büyük bir tehdit olduğunu ileri süren Campbell, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri almasını eleştirdi.

Campbell, bütün NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) mensubu ülkelerin "Rus yapımı teçhizatlara yönelik bağımlılıklarını azaltacaklarını" 2016 senesinde düzenlenen zirvede bildirdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin S-400 alımının bu duruma aykırı olduğunu öne sürdü.

Akar ne demişti?

Akar, dün yaptığı açıklamada, hem yerli ve millî olarak üretilen silahlarla hem de ithal edilen silahlarla Türk ordusunun olanak ve kabiliyetlerinin artırıldığını söylemişti. Türkiye'ye yönelik tehlike ve tehditlerin arttığına dikkat çeken Akar, bu yüzden hava savunma sistemlerinin büyük bir önem taşıdığını belirtmişti. Akar, İtalya ile Fransa'dan SAMP-T ile ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) Patriot satın alınmasının amaçlandığını ama bu alımların farklı nedenlerden dolayı yapılamadığını söylemişti.

"Millî bir mesele"

Sonuç olarak Rus yapımı S-400'lerin satın alındığını aktaran Akar, bunu millî bir mesele olarak nitelendirmişti. Akar, Türkiye'nin bu şekilde egemenlik hakkını kullandığına dikkat çekerek, herhangi bir tehdit algılanması durumunda S-400'lerin kullanılacağını ifade etmişti.

"Taarruz olmazsa zararı olmaz"

Türkiye'ye yönelik bir taarruz gerçekleştirilmemesi durumunda Rus yapımı S-400'lerin hiç kimseye zarar vermeyeceğini belirten Akar, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) mensubu ülkelerden bazılarının da S-300'leri kullandığını anımsatmıştı. Akar, bu yüzden Türkiye'nin de S-400'leri rahatlıkla kullanabileceğini belirterek, burada sadece 84 milyon vatandaşın savunmasının amaçlandığını söylemişti.

"Müttefiklik ruhuna uygun değil"

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması dâhil olmak üzere getirilen kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını eklemişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 12:43