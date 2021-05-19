Peker’in Videosundan Sonra Hadi Özışık’tan İlk Açıklama Geldi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hükümetle ilgi konuştuğu videolar gündemde kalmaya devam ediyor. Peker’in son videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında öne sürdüğü iddialar nedeniyle gerginlik artmış durumda.

Sedat Peker, son yayınladığı videoda bir gazetici aracılığı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile irtibatta olduğunu açıkladı. Yaptığı açıklamalar sonrası gözler bahsi geçilen gazeteci Hadi Özışık’a çevrildi.

Özışık, bahsedilen iddiaları yalanlayınca, Peker kendi Twitter hesabından ikilinin yaptığı görüşmenin kaydını paylaştı. Peker video paylaşımlarına "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu ile benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem." notunu düştü.

Peker, gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamıştı. Ardından Özışık konu ile ilgili açıklamada bulundu. Özışık, iddia edildiği gibi Soylu’nun Peker’le iletişiminden haberdar olmadığını söyledi. “Bu görüşmelerden Sayın Soylu’nun haberi ve bilgisi kesinlikle yoktu, olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce de ‘Haklısın’ diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım” şekilde ifadesini belirtti.

Özışık, söz konusu video ve iddialara ilişkin açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi kesinlikle yoktu- olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce de 'Haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım insiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne kardeşimin hiç bir irtibat' olmamıştır"