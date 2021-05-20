Peker, 6. Videoyu Yayınladı! Yine Süleyman Soylu’yu Hedef Aldı

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videoları gündemi kasıp kavurmaya devam ediyor. Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu açıklayan Sedat Peker, bugüne kadar toplam 5 video yayınlamıştı.5. Videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin öne attığı sıra dışı iddialar ülkede gerginliğe sebep olmuştu. Soylu'nun "kendisine koruma verdiğini, bazı konularda yardım istediğini" iddia eden Peker, İçişleri Bakanı tarafından yalanlandı. Peker 16 Mayıs'ta yayımladığı beşinci videosunda da İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben, "Her hafta canını bir kere yakacağım" dedi. Son olarak Peker 6. Videosunu da yayınladı. Videoda yine hedef Süleyman Soylu’ydu.

Sedat Peker, yayınladığı 6. videoyla hedefine yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu koydu. Kendisinin adamı olduğunu iddia ettiği sabıkalı Erdal Aras'ın Bakan Soylu tarafından Doğru Yol Partisi MKYK üyesi ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı yapıldığını öne sürdü.

Peker, 71 dakikalık dakikalık bu videosunda "Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür" başlığına yer verdi.

Bakan Soylu'nun DYP Genel Başkanlığı'na seçilirken kendisinin "elemanı" olan Erdal Aras'ı Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptığını iddia eden Peker, "Genel Başkan seçileceğin zaman paraları ben yolladım, Erdal dağıttı paraları herkese. 14 oyla seçimi kazandın. Erdal Aras'ı DYP MKYK üyesi ve Sancaktepe Belediyesi Genel Başkan adayı yaptın. 'Erdal Baba' diyordun benim adamıma. O zaman ben de senin deden oluyorum, hiyerarşide onun üstüyüm" dedi.

Savcılara da seslenen Peker, "Genel Başkanlık seçimlerini kazandığında MKYK üyeleri arasında Erdal Aras diye biri var mı? Sancaktepe Belediyesi Genel Başkan adaylığına Süleyman Soylu onu koymuş mu? Bu adam benimle beraber yargılandığı dosyadan ceza almış mı, sabıkalı mı? Ve tüm basın, herkes bunu biliyor mu? Ya daha neyin delilini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Her videosunda masaya kitaplar koyarak mesaj verdiğini söyleyen Peker'in önünde bu sefer Yılmaz Özdil'in Son Cüret kitabı yer aldı.