Pegasus Kazasının Raporu Tamamlandı: Pilotlar Kusurlu

Şubat ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 3 kişi ölmüş ve 180 kişi yaralanmıştı. Kazanın raporu tamamlandı, raporda pilotlar kusurlu bulundu.

5 Şubat 2020’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Pegasus Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi bir uçağın pistten çıkmasının ardından 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Bilirkişi raporunda pilotlar kusurlu bulundu.

Savcılık raporu: Kaza öngülebilir ve engellenebilirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, uçağın birinci pilotu Mahmut Aslan ve ikinci pilotu Ferdinant Pondaag dahil 4 kişi ve 1 kurum kusurlu bulundu. Raporda, kaza için “öngörülebilir ve engellenebilirdi” ifadelerine yer verildi.

Pilot, kriterlere uymadan iniş yapmış

Raporda, birinci pilotun uçak piste indikten sonra, ilk 6 saniyede fren yapmadığını, ıslak ve kaygan pistte bunun bir ihmale yol açtığı ifade edildi. Buna ek olarak kaptan pilotun, uçak yere indikten sonra hız freni ve otomatik fren sistemini de kapattığı anlaşıldı. Bilirkişi raporunda, “Uçak 6 saniye boyunca pist üzerinde yavaşlamadan ilerlemiş ve pilotlar tarafından yavaşlamak amacıyla manuel olarak maksimum frenleme yapılmıştır. Sürati düşmeye başlamış olan uçak yerde kuvvetli kuyruk rüzgarı etkisiyle yavaşlayamamış ve söz konusu kaza meydana gelmiştir.” ifadesi kullanıldı.

‘Yardımcı pilot gerekli uyarıları yapmadı’

Raporda öte yandan, yardımcı pilot olan Ferdinant Pondaag için, yetersiz tecrübesi nedeniyle uçağı güvenli bir şekilde piste indirmek adına gerekli yardımı yapmadığı ifadesine yer verildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) içinse, pistin belli bölgesinde lastik temizleme çalışması yapmaması nedeniyle kusur gösterdi ifadesi kullanılıd.