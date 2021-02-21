Pazar Tahtaları İstanbul’da Gelir Kapısı Oldu: Günlüğü 100 Liradan Kiralanıyor!

İstanbul’da pazar tezgahları, bundan seneler önce kura usulü ile dağıtıldı. Ancak seneler içinde değeri artan tezgahlar artık kiralanıyor ve ciddi bir gelir kapısı oldu. Aileden gelen ve çocuklara devredilen pazar tahtaları esnafa kiralanırlen, ortalama 1,5 metre uzunluğunda bir pazar tezgahının günlük kirası ortalama 100 lira. Bazı yatırımcılar pazar tezgahı satın alarak ayda 5 bin liranın üzerinde gelir elde ediyor.

İnternetten pazar tahtası kiralıyorlar

Sözcü’nün haberine göre normalde kiralanması yasak olan pazar tahtalarının internet üzerinden ciddi bir satış kanalı var. Pazar yerine göre değişmekle birlikte haftalık 2000 TL’ye kiraya verilen tahtalar bile var. Bazı pazar tahtaları ise aylık 5000 liraya kiralanıyor. Pazarcıların bu durumun yatırıma dönüşmesinden rahatsız olduğunu belirten pazarcılar Esnaf odası Başkanı Mesut Şengün, “Yatırımcılar pazardan gelip yer satın alır, buraları pazarcılara kiraya verirse pazarcı da kira ücreti, tahsis ücreti gibi giderleri muhakkak müşteriye yansıtır. Bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Buna karşı gerek bakanlığımıza, gerek idare mahkemelerine davalar açtık, belediyelere yazılar yazdık. Bu işi mecrasından çıkarmamak lazım.” dedi.

Pazar tahtasına 500 bin lira yatırım yapanın aylık 12 bin lira geliri var

Konuyla ilgili konuşan bir pazarcı ise, “Kimi kendine meslek etmiş bu işi. Her pazarda 10 tahtası var. Parası var, veriyor tahta alıyor. Evde oturuyor, kira geliri elde ediyor. Ben günlük 150 lira veriyorum. Pazarına göre değişiyor bu fiyatlar. Bakırköy’de tahtası 350-400 lira. Buradaki tezgahımı orada açsam günlük 800 lira vermem lazım. Her belediyenin işgaliye ücreti birbirine yakındır. Tahta sahibi burası için senelik 250 lira veriyor. Bizim bir günde verdiğimiz parayı adam senelik veriyor. Tezgahları satın almak da mümkün değil. 4 tahtayı 120 bin liradan aşağı vermezler. Kimi günlük 50 liraya kimi 100 liraya veriyor. Kime ne denk gelirse. 500 bin lirayı bir daireye bağlayanın aylık 2 bin lira geliri oluyor ama pazara bağlayanın minimum 12-13 bin liradan aşağı kira geliri olmaz.” dedi.