"Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün uzun bir aradan sonra Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmadı.

Türkiye'de 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatılan kademeli normalleşme kapsamında düşük riskli ve orta riskli şehirlerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yüksek riskli şehirler ve çok yüksek riskli şehirlerde ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının Pazar günleri devam etmesine yönelik karar alındı.

"Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada vermişti. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, yüksek riskli şehirlerde ve çok yüksek riskli şehirlerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Düşük riskli şehirlerde ve orta riskli şehirlerde ise Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Türkiye'nin tamamında akşam saat 21.00 ile sabah saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Restoran, kafe, tatlıcı, lokanta, pastane, çay bahçesi ve kıraathane gibi işletmeler, çok yüksek riskli şehirler haricinde sabah saat 07.00 ile akşam saat 19.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Söz konusu işletmeler yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Düşük riskli şehirlerde ve orta riskli şehirlerde yüzme havuzu ve halı saha gibi tesisler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 arasında açık olabilecek.

Düşük riskli şehirler şöyle:

Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Iğdır, Muş, Şanlıurfa, Uşak, Batman, Bitlis, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Van.

Orta riskli şehirler şöyle:

Adana, Ankara, Bartın, Bursa, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Tunceli, Afyonkarahisar, Aydın, Bayburt, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Sivas, Yozgat.

Yüksek riskli şehirler şöyle:

Ardahan, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Artvin, Bolu, Düzce, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Niğde, Yalova.

Çok yüksek riskli şehirler şöyle:

Aksaray, Balıkesir, Edirne, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Adıyaman, Amasya, Burdur, Giresun, Konya, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Trabzon.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 22:15