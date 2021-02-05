Pastırma polemiği fırsata çevrildi! 40 TL zam geldi

Pastırma iki şehrimizi karşı karşıya getirdi: Kayseri ve Kastamonu.

İki şehir arasındaki polemik sürerken Kastamonu pastırmasının fiyatı aldı başını gitti. Kastamonu pastırmasına zam üstüne zam yapıldı. Kastamonu pastırması, ünlü gurmelerin önerisi ve talep artışı üzerine iki kez zamlandı. 2020 senesinin başında Kastamonu pastırması, 140 TL'den satılıyordu. Söz konusu pastırmaya ilk olarak 20 TL zam yapıldı. Böylece Kastamonu pastırması 160 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Vedat Milor'un anketi ise polemiği iyice körükledi. Ünlü gurme, Kastamonu pastırması ve Kayseri pastırmasının seçenek olarak sunulduğu bir anket düzenledi. Milor, pastırmanın coğrafyadan coğrafyaya aktarıldığını ve Türk yemek kültürü için en değerli hazinelerden biri olduğunu ifade etti. Hangi ilin pastırmasının lezzetiyle ön planda olduğunu soran Milor'un anketine 117.679 kişi katılım gösterdi. Kayseri pastırmasının yüzde 54,8 oranında oy aldığı ankette, Kastamonu pastırmasının yüzde 45,2 oranında oy aldığı fark edildi.

Bir kez daha zamlandı

Bunun üzerine Kastamonu pastırmasına bir kez daha zam yapıldı. 20 TL daha zam yapılan Kastamonu pastırması, bu kez 180 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Ekmeklik Pastırması ise 150 TL'den satılıyordu. Söz konusu pastırmanın fiyatının, ilk olarak 170 TL'ye, daha sonra ise 190 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

Kastamonu pastırmasına peş peşe yapılan zamlar vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Kayseri ve Kastamonu arasındaki tartışmanın devam etmesi durumunda Kastamonu pastırmasına daha fazla zam uygulanacağını ifade etti.

Vedat Milor ne demişti?

Kastamonu pastırmasının tatlımsı bir lezzete sahip olduğunu kaydeden Milor, tadının çok hoş olduğunu ve damağa yayıldığını ifade etmişti. Milor, Kastamonu pastırmasının çok lezzetli olduğunu ve bunu kelimelere dökmenin güç olduğunu belirtmişti. Kastamonu pastırmasını çerez gibi tüketebileceğini ifade eden Milor, söz konusu pastırmanın dünyanın en güzel şarküteri ürünlerinden biri olduğuna dikkat çekmişti. Milor, Kastamonu pastırmasını tükettikten sonra insanın farklı bir pastırmayı tüketmek istemediğini söylemişti.

Kastamonu pastırma üreticileri: Nüfus çoğunluğundan dolayı anketi kazandılar!

Milor'un düzenlediği anketi Kayseri pastırmasının kazanması üzerine değerlendirmede bulunan Kastamonulu bir pastırmacı, iki pastırmaya verilen oylarına arasında az bir fark olduğunu ve Kayseri'nin nüfus çoğunluğundan dolayı kazandığını ifade etmişti. Söz konusu pastırmacı, ünlü gurmelerin Kastamonu pastırmasını tercih ettiklerini ve bundan çok memnun olduklarını söylemişti.

Başka bir Kastamonulu pastırmacı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kayseri pastırmasının isim yaptığına, Kastamonu pastırmasının ise tadıyla ön plana çıktığına dair" açıklamasını hatırlatmıştı. Kastamonulu bir pastırma ithalatçısı, Kastamonu pastırmasının isminin yeni işitildiğini ve buna rağmen yüzde 45 oy alınmasının çok kıymetli olduğunu ifade ederek, Kayseri'nin daha fazla nüfusa sahip olduğuna da dikkat çekmişti.