Paşinyan sokaklarda: İstifa etmeyeceğim!

Ermenistan darbe girişimi iddialarıyla gündemde. Söz konusu ülkenin ordusu, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa etmesi için çağrı yaptı. Bu çağrı ilk olarak Rus medyası tarafından duyuruldu. Bu nedenle Rusya'nın bu çağrının arkasında olduğu ileri sürüldü. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve komutanlar tarafından hazırlanan bildiri üzerine Paşinyan, vatandaşlardan sokağa çıkmalarını istedi. Halkı Cumhuriyet Meydanı'na çağıran Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı da görevden aldı.

Sokağa indi

Paşinyan'ın halka yaptığı çağrıdan sonra sokağa indiği görüldü. Elinde megafon olduğu fark edilen Paşinyan destekçileriyle hükümet binasının yakınlarında buluştu. Paşinyan, hiçbir şekilde istifa etmeyeceğini tekrarladı.

"Ordu bana bağlı"

Ordunun hem vatandaşlara hem de kendisine bağlı olduğunu kaydeden Paşinyan, ülkesinin sıkıntılı bir süreç geçirdiğini ama ihtilafların gerçekleşmemesi hususunda aynı fikre sahip olunması gerektiğini söyledi.

"Duygusal bir reaksiyon"

Paşinyan, Ermenistan'daki mevcut durumu herkesle birlikte değerlendirebileceğine dikkat çekerek, ülkesinde düşmanların olmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etti. Ermenistan ordusunun bildirisini duygusal bir reaksiyon olarak nitelendiren Paşinyan, görevlerine son verdiği ordu yetkililerini "kardeş" olarak gördüğünü söyledi.

"Ermenistan'dan ayrılmayacağım"

Paşinyan, ne kendisinin ne de ailesinin Ermenistan'dan asla ayrılmayacağına dikkat çekerek, destekçilerine teşekkürlerini sundu.

"Darbe girişimi"

Elinde megafonla sokağa inmeden önce açıklamada bulunan Paşinyan, ordu tarafından yapılan çağrıyı darbe girişimi olarak gördüğünü söylemişti.

Bildiride ne denilmişti?

Ermenistan ordusunun bildirisinde, insanlar için kritik olan bir süreçte mevcut hükümetin makul kararlar veremeyeceği belirtilerek, orduya yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine bir süredir sabredildiği ama bunun da bir sınırının olduğu ifade edilmişti. Ordunun düşmanlarla savaşmaya devam ettiği kaydedilen bildiride, Ermenistan'ın verimsiz biçimde yönetildiği aktarılmıştı. Bildiride, bu yüzden dış politikada yanlış kararlar verildiği ve ülkenin çöküşüne zemin hazırlandığı belirtilmişti.

Rusya'dan açıklama gelmişti

Kremlin, Ermenistan'da yaşananları söz konusu ülkenin iç meselesi olarak nitelendirmiş, bu gelişmelerden endişe duyulduğunu ifade etmişti.

Paşinyan: İskender füzeleri patlamıyor

Karabağ Savaşı'nda Rusya'nın ürettiği İskender füzelerinin kullanılmadığını belirten Paşinyan, bunun nedenini "füzelerin sadece yüzde 10'unun patlaması" olarak göstermişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 14:25