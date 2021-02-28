Paşinyan sine-i millete dönüyor!

Facebook hesabından yaptığı canlı yayın ile ulusa seslenen Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, Ermeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'la ilgili tasarrufunu değerlendirdi ve darbeye karşı 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı yürüyüş ve mitingle ilgili konuştu.

Nikol Paşinyan, "Yarınki mitingde askerî darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın yasal zemini olmayan, dayanaksız, anlaşılmaz kararı ile ilgili konuşacağız. Tüm bunları ele alacağız. Miting sonrası birtakım çıkarımlar yapılabilecektir." dedi.

Mitingin amacı!

Nikol Paşinyan, kendisine destek verenler tarafından 1 Mart Pazartesi günü düzenlenecek yürüyüşün ve mitingin gayesinin Ermenistan'daki anayasal ve demokratik düzenin korunması olduğunun altını çizdi.

Miting ile kendi iktidarını değil, halkın iktidarını koruyacaklarını belirten Nikol Paşinyan, Ermenistan'da iktidarın halka ait olduğunu belirtti.

Başbakan Paşinyan, yürüyüş ve mitinge başkent Erivan'dan ve ülkenin tüm bölgelerinden mümkün olduğu kadar çok insanın katılacağına inandığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Ermeni Başbakan Paşinyan, ordu yönetiminin "istifa et" bildirisi sonrası Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden almak istemiş ve hazırlanan kararnameyi Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın imzasına sunmuştu.

Fakat Cumhurbaşkanı Sarkisyan, kararnameyi imzalamayacağı ilanında bulunmuş, bunun üzerine Nikol Paşinyan kararnameyi Sarkisyan'a yeniden göndereceğini bildirmişti.