Paşinyan, korkudan ne yapacağını şaşırdı! Meclise zırhlı yelekle girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Yaklaşık 300 yerleşim bölgesini azat eden Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmek zorunda kalan Ermenistan, bu durumu "acı verici" olarak değerlendirmişti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, söz konusu anlaşma ile Ağdam, Laçın ve Kelbecer'den Ermeni askerlerini geri çekmeyi kabul etmişti. Bunun üzerine başkent Erivan'da protesto gösterileri başlatan halk, Paşinyan'ın "hain" olduğunu söylemişlerdi. Hem muhalefet partileri hem de vatandaşlar, Paşinyan'ın istifa etmesi için çağrıda bulunmuşlardı.

Ülkede söz konusu tepkiler devam ederken, Paşinyan korkudan ne yapacağını şaşırmış durumda. İstifa etmesi istenen Paşinyan artık zırhlı yelek giymeye başladı. Konuya ilişkin paylaşım yapan R. Mar isimli siyaset bilimci, Paşinyan'ı "yüce korkak" şeklinde nitelendirdi. Söz konusu siyaset bilimci, videonun dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirterek, Paşinyan'ın zırhlı yelek giymiş olabileceğini ifade etti.

Muhalifler tehdit etmişti

11 Ocak günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelen Paşinyan'a muhalifler tarafından tehditler yağdırılmıştı. Muhalifler, Paşinyan'ın Moskova'ya ziyaretinden önce bir miting gerçekleştirmişlerdi. Paşinyan'ın "yasadışı lider" olarak nitelendiren muhalifler, söz konusu ismin hiçbir şekilde Ermenistan'ı temsil etmediğini söylemişlerdi. Muhalifler, Paşinyan'ın Moskova'da imza atacağı belgelerin yasal bir niteliğe sahip olmayacağını belirterek, orada herhangi bir belge imzalaması durumunda hava sahasının Paşinyan'a kapalı olacağını ifade etmişlerdi. Muhalifler, Moskova'ya gitmek üzere Zvartnots Havalimanı'na giden Paşinyan'ın önünü kesme girişiminde bulundular. Bunun üzerine protestocuların güvenlik kuvvetleri tarafından dağıtıldıkları ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği görüldü.

Paşinyan mutabakat imzalamıştı

Muhaliflerin tehditlerine rağmen Paşinyan, Moskova'da Aliyev ve Putin ile ortak mutabakat metnine imza atmıştı. Aliyev, söz konusu metnin imzalanmasıyla birlikte Dağlık Karabağ krizinin çözülmesine yönelik umutların ortada olduğunu ifade etmişti. 10 Kasım 2020 tarihinde sağlanan ateşkesin maddelerinden birinin de ulaşım bağlantılarındaki engellerin yok edilmesi hakkında olduğuna dikkat çeken Aliyev, Dağlık Karabağ'da hızlı bir kalkınmanın sağlanacağını ve güvenliğin daha fazla olacağını söylemişti.

Aliyev, Ermenistan ile imzalanan ateşkes anlaşmasındaki maddelerin birçoğunun uygulandığını belirterek, iki aydır ufak çaplı gerilimler dışında endişeye neden olacak herhangi bir olayın meydana gelmediğini ifade etmişti. Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona erdiğine dikkat çeken Aliyev, artık geleceğe doğru bakılması gerektiğini aktarmıştı.

Paşinyan ise Moskova'da imzalanan mutabakat metniyle Dağlık Karabağ'da sağlanan güvenliğin garanti altında olacağını belirtmişti. Bu konuda yapıcı bir şekilde çalışmak için hazır olduklarına dikkat çeken Paşinyan, krizlerin tek bir görüşmeyle çözülmesinin mümkün olmadığını, bunun için çalışmaya devam edeceklerini kaydetmişti.