Paşinyan çareyi özür dilemekte buldu!

Ermenistan ordusu, Karabağ Savaşı'ndaki hezimetin ardından halkın tepki göstermeye devam ettiği Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırmıştı. Paşinyan, yaşananları "darbe teşebbüsü" olarak değerlendirmiş ve halkı Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Ermenistan'da gerginlik sürerken, Paşinyan kendisini destekleyen insanlar için bir miting düzenledi.

"Özür dilerim"

10 bine yakın kişiye seslenen Paşinyan, hem kişisel olarak hem de hükümet adına bütün hatalar için halktan özür diledi. Paşinyan, yanlışlardan ders çıkarmaya çalışacaklarını dile getirdi. Bu açıklamalara alkışlarla destek verildi. Paşinyan konuşurken destekçileri de sık sık slogan attı.

"Serj Sarkisyan yüzünden oldu"

Askerî darbe teşebbüsünü Eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a bağlayan Paşinyan, Ermenistan ordusu tarafından hazırlanan bildirinin Sarkisyan'ın nüfuzunun bir neticesi olduğunu dile getirdi.

"İstifa etmeli"

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın söz konusu bildiriyle anayasaya aykırı davrandığını belirterek, söz konusu ismin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunun kaçınılmaz olduğunu kaydeden Paşinyan, önceki hükümetler için Sarkisyan'ın Ermenistan ordusunu seçimle gelen hükümetlere karşı kışkırttığını ifade etti. Paşinyan, bu durumun ordu kademelerinde ilerleyen dönemde kan davasına neden olacağı anlamını taşımadığını aktardı.

"Erken seçimler için hazırım"

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Gasparyan'ın görevine son veren kararnameye imza atacağını ümit ettiğini belirten Paşinyan, erken seçimler için de hazır olduğunu ifade etti.

"Yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçebiliriz"

Paşinyan, parlamenter sisteme son verilebileceğini ve yarı cumhurbaşkanlığı sisteminin başlatılabileceğini belirterek, yeni anayasanın hazırlanması ya da anayasada çeşitli düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yönelik sürece adım atılması gerektiğini aktardı.

"Halk oylaması yapabiliriz"

Yarı cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanabileceğini vurgulayan Paşinyan, bu konuda bir halk oylaması düzenlenebileceğini söyledi. Paşinyan, yeni yönetim sistemiyle Ermenistan'da istikrarın güvence altında olacağını ve ilerleyen dönemde yaşanması muhtemel siyasi krizlerin önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Kritik görüşme!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüştüğü öğrenildi. Söz konusu görüşmede, Ermenistan'daki mevcut siyasi ortamın değerlendirildiği kaydedildi. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın anayasaya ve millî menfaatlere göre davrandığına dikkat çekildi.

İstifa etmeyeceğini söylemişti

Darbe girişiminin ardından sokağa inen Paşinyan, istifa etmeyeceğini söylemişti. Paşinyan, Ermenistan ordusunun kendisine ve vatandaşlara bağlı olduğuna dikkat çekerek, Ermenistan'da sıkıntılı bir dönem yaşandığını ancak çatışmaların önüne geçilmesi konusunda hemfikir olunması gerektiğini ifade etmişti. Güncel durumun hep beraber ele alınabileceğini kaydeden Paşinyan, ülke içerisinde düşmanların bulunmadığını ve durumun tamamen kontrol altında tutulduğunu belirtmişti. Paşinyan, Ermenistan ordusu tarafından hazırlanan bildiriyi duygusal bir reaksiyon olarak değerlendirmiş ve Ermenistan'ı asla terk etmeyeceğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 16:45