Paşinyan'a haber geldi: Görevde kalacak!

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısında bulunduğu bildiri ülkeyi karıştırmıştı. Paşinyan, söz konusu bildirinin ardından istifa etmeyeceğini ve ülkede kalmaya devam edeceğini söylemişti. Destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı da görevden aldığını bildirmişti.

Görevde kalacak

Paşinyan'a kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme tarafından karar verilene kadar Gasparyan'ın görevine devam edeceği kaydedildi.

Sarkisyan karşı çıkmıştı

Paşinyan, Gasparyan'ın genelkurmay başkanlığı görevine son verildiğini ifade etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise konuya ilişkin kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Paşinyan, Gasparyan'ın artık "görevine son verilmiş" olarak kabul edildiğini ileri sürmüştü.

Ne olmuştu?

Ermenistan, Şubat ayının sonlarında ordu tarafından yayımlanan bir bildiri üzerine ayağa kalkmıştı. Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın istifa etmesi için çağrıda bulunmuştu. Söz konusu bildiride, Ermenistan vatandaşları için kritik bir süreçten geçildiğine dikkat çekilerek, mevcut hükümetin bu süreçte doğru kararlar alamayacağı ifade edilmişti. Ordunun daima düşmanlarla savaştığı kaydedilen bildiride, ülkenin hiç de verimli olmayan bir şekilde yönetildiği aktarılmıştı. Bildiride, hükümetin dış politikada yanlış kararlar aldığı ifade edilerek, bu şekilde ülkede çöküşün başladığı kaydedilmişti.

Sokağa inmişti

Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını belirten Paşinyan, hükümet binasının yakınlarında destekçileriyle bir araya gelmişti. Paşinyan, Ermenistan ordusunun kendisine ve halka bağlılık hissettiğini belirterek, ülkede sıkıntılı bir süreç yaşandığını ancak çatışmalara yer bırakılmaması gerektiğini söylemişti. Ülkenin durumunun hep beraber tartışılabileceğini aktaran Paşinyan, ordunun duygusal bir tepki verdiğini ifade etmişti. Paşinyan, Ermenistan içerisinde düşmanların bulunmadığını kaydederek, görevden aldığı ordu yetkililerinin kendisi için hala kardeş olduğunu dile getirmişti. Ordunun bildirisini darbe girişimi olarak nitelendiren Paşinyan, asla istifa etmeyeceğini ve ülkeden ayrılmayacağını söylemişti.

Yenilginin etkisi görülüyor

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı yenilgi üzerine ülkedeki tansiyon azalmadı. Yenilgiden Paşinyan'ı sorumlu tutan halk ve muhalefet partileri, söz konusu liderin istifa etmesi gerektiğini belirtiyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş, ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Azerbaycan savaş sırasında Türk SİHA'ların da yardımıyla Ermenistan ordusunu ağır kayıplara uğratmış, 300'e yakın yerleşim bölgesini işgalden kurtarmıştı. Ateşkes anlaşmasıyla Ermenistan, Kelbecer, Laçın ve Ağdam'dan geri çekilmeyi kabul etmiş, bu durum halk arasında tepkilere neden olmuştu. Söz konusu yerleri terk etmeleri gerektiği bildirilen Ermeniler, büyük bir öfkeyle evlerini yakıp yıkarak gitmişlerdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 12:33