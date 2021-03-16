Parti için 23 odada 170 kişi kalıyormuş gibi gösterildi!

Türkiye'de bulunan otellerden bazıları, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri görmezden gelerek insan sağlığını riske atmaya başladı. Söz konusu oteller, eğlence mekânları, kafe ve restoranlara getirilen kısıtlamalardan faydalanma çabasına girişti.

Yalnızca bar kısmında 90 kişi vardı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde otellerin koronavirüs tedbirlerini nasıl ihlâl ettiğine dair örneklerden biri yaşandı. Bebek semtinde bulunan bir otelde parti gerçekleştirildiğine dair ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından söz konusu otele yönelik baskın gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yalnızca bar bölümünde 90 vatandaşın bulunduğunu gördü.

254 bin TL ceza kesildi

Bunun üzerine söz konusu partiye katılım gösteren vatandaşlara toplam 254 bin TL para cezasının verildiği öğrenildi.

170 müşteri varmış gibi gösterildi

Güvenlik güçleri, gerekli işlemleri yaptıktan sonra tek tek otel kayıtlarına baktı. 23 odaya ve 48 yatağa sahip olan otelde, 170 müşteri kalıyormuş gibi kayıt tutulduğu fark edildi. İki yatağa sahip odalarda 7-8 müşteri kalıyormuş gibi kayıt tutulduğu tespit edildi. Aynı odada konakladığına dair işlem yapılan vatandaşların birbirlerini hiçbir şekilde tanımadıkları belirlendi.

İzin kâğıdı işe yaramadı

Polis ekipleri tarafından yapılan baskından sonra orada bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağına aykırı davrandıkları için de para cezasının kesildiği görüldü. Söz konusu otelin bar, kafe ve restoran bölümünde bulunan vatandaşların polis ekiplerine izin kâğıtlarını gösterdikleri fark edildi. Fakat bu kâğıtlar hiçbir işe yaramadı çünkü izinlerin iş yerleri ve evleri arasındaki güzergâhta geçerli olduğu anımsatıldı. Yani izin kâğıtlarını gösteren vatandaşlar da cezadan kurtulamadı.

Diğer otellerde de aynı sorun yaşandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan otellerin de yasaklara aykırı olacak şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şişli ilçesinde bulunan otellerin restoran ve kafe bölümlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Söz konusu bölümlere otellerde konaklamayan kişilerin kabul edildiği belirlendi. Kafelere kabul edilen 91 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandıkları için para cezası kesildi. Yasakları delen oteller için de idari yaptırımların hayata geçirildiği öğrenildi.

17 otele baskın!

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 17 otele yönelik denetim gerçekleştirildi. Otellerde konaklamayan ancak bar, kafe ve restoran bölümlerinde oturan 98 vatandaşa ceza kesildi. Sokağa çıkma yasağını delen 98 kişiye toplam 308 bin 700 lira değerinde ceza kesildiği bildirildi. İki otele de idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 08:51