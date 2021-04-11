Paris'te Protestoya Devam! Irkçılık ve Aşırı Sağ Karşıtları Sokakta

Fransa'nın başkenti olan Paris kentinde binlerce kişi sokağa döküldü ve artış gösteren ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto eden hareketlerde bulundu. Sol eğilimli dernekler ve sosyalist düşüncedeki gruplar Fransa'da her gün artış gösteren ırkçılık ve aşırı sağ hareketlere karşı eylemlerde bulundu ve protesto etmeyi sürdürdü. Grupların tepkileri dikkat çekerken Paris'te karşıt görüşe devam denildi. İşte Fransa Paris’te devam eden protestolar hakkında detaylı bilgiler…

Fransa Paris'te artan ırkçılık ve aşırı sağcı hareketlere karşı protestolar düzenlenmesi dünya gündeminde yer aldı. Bugün binlerce kişi kentlerinde sokağa çıktı ve protestolarda bulundu. Bu protestolar sırasında birkaç kişinin meşale yakması sebebiyle tansiyonun ara ara yükseldiği öğrenildi. Ancak meşale dışında gösteriler genel anlamda barışçıl olarak yaşandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te protestocuların sokağa dökülmesi ve eylemlerin yapılması polis ekipleri tarafından alınan sıkı güvenlik önlemleri himayesinde yaşandı. Protestocuların çoğunun gençlerden oluştuğu dikkat çekerken gösteri sırasında ırkçılık ve faşizme karşı olan sloganlar söylenildi. Bunun yanı sıra polis çemberinin içerisinde yüründüğü ifade edildi.

Binlerce kişinin Paris'te sokağa dökülmesi ve ırkçılığa karşı eylemlerde bulunması ile birlikte konuşmalar da yapıldı. Ülkede aşırı sağcı grup olarak bilinen Kimlikçi Nesil geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılmıştı. Fransa'da aşırı sağın himayesinde olduğu iddia edilen aşırı sağcı grubun önceki aylarda Bakanlık tarafından kapatılmasına rağmen başka isimlerin faaliyetlere devam edeceği uyarılmıştı. Kimlikçi Nesil’in kapatılma kararı alması sonrasında benzeri grupların sokak eylemleri ve propaganda faaliyetlerine devam edeceklerine dair uyarılar yapılmış ve bu konu hakkında bilgilendirme gerçekleşmişti.

Bu bilgilerin yanı sıra ırkçı grupların fazla sayıda farklı isim altında toplandığı protestocular tarafından hatırlatılan bir diğer konu oldu. Söz konusu olan grupların Fransa'da bulunan göçmenlere ve müslümanlara yönelik saldırılara devam edeceği protestocular tarafından vurgulandı.