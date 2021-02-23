Paris'te alkol tüketimine yasak getirildi!

Koronavirüs ile mücadele dâhilinde Fransa'da farklı önlemler alınıyor. Fransız hükümeti, koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için yerel bazda farklı önlemler alıyor. Fakat yine de ülke genelinde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in en fazla nüfusa sahip kent olduğu ve turistler tarafından tercih edildiği biliniyor. Söz konusu kentte koronavirüsle mücadelede dâhilinde yeni bir kısıtlama getirildi. Konuya ilişkin açıklama ise Paris Emniyet Müdürlüğünden geldi.

"Alkol tüketimine bağlı olarak yoğunluk oluşuyor"

Açıklamada, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber alkol tüketimine bağlı olarak insanların toplu halde bir arada bulunduklarına dikkat çekildi. Özellikle hafta sonları yoğunluğun oluştuğu belirtilen açıklamada, Paris'in iki bölgesinde önlem amaçlı alkol tüketimi yasaklandı.

Saat 11.00 ile saat 18.00 arasında yasak!

Açıklamada, kamuya açık bölgelerde alkol tüketiminin yoğunluğa neden olduğunu kaydedilerek, bu durumun koronavirüsün bulaş hızını artırma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Alkol tüketimi nedeniyle koronavirüs önlemlerinin ihlâl edildiği vurgulanan açıklamada, Paris'in 6'ncı bölgesinde yer alan Contrescarpe Meydanı ile 5'inci bölgesinde yer alan Buci Caddesi'nde alkol tüketimine yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu yasağın saat 11.00 ile saat 18.00 arasında geçerli olduğu kaydedildi.

135 Euro cezası var

Alkol tüketimine getirilen yasağın 15 gün süresince uygulanacağı duyurulan açıklamada, söz konusu yasağa riayet etmeyen kişilere 135 Euro para cezası kesileceği ifade edildi.

Fransa koronavirüs tablosu

Fransa'da şu ana kadar 3 milyon 609 bin 827 vaka tespit edildi. Söz konusu ülkede koronavirüs kaynaklı 84 bin 613 can kaybı gerçekleşti. Fransa, vaka sayısının en fazla olduğu 6'ncı ülke.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Fransa'nın Nice şehrine bağlı Alpes-Maritimes bölgesinde koronavirüsün İngiltere mutasyonunun yoğun olduğu ifade edilmişti. Bu nedenle Vali Gonzalez tarafından söz konusu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Gonzalez, Alpes-Maritimes bölgesinde koronavirüs önlemlerinin artırıldığını duyurmuştu. Sokağa çıkma yasağının 15 gün süresince hafta sonları için geçerli olacağını belirten Gonzalez, söz konusu yasağın Cuma günleri saat 18.00'da başlayacağını ve Pazartesi günleri saat 06.00'a kadar devam edeceğini söylemişti.

Gonzalez, vatandaşların egzersiz ve yürüyüş yapmak üzere evlerinin yakında olmak koşuluyla bir saat boyunca dışarı çıkabileceklerini ifade etmişti. Gıda satışı yapan yerler ve eczaneler dışında 5.000 metrekareyi geçen tüm AVM'ler ve dükkânların kapatılacağını duyuran Gonzalez, maske kullanımının mecburi olduğunu ifade etmişti. Gonzalez, kamuya açık yerlerde alkol tüketimine yasak getirildiğini belirterek, Alpes-Maritimes Havaalanı'nda denetimlerin sıkılaştırılacağını aktarmıştı.

"4 bin 500 doz daha ilave edilecek"

Aşılama programına hız kazandırılması gerektiğini belirten Gonzalez, 90 bin doz Pfizer/BioNTech aşısına 4 bin 500 doz daha ilave edileceğini duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 13:20