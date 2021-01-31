Parayla Tez Yazanlara Uyarı: Hapis Cezası Var...

Parayla tez yazımı, YÖK başta olmak üzere birçok kurum tarafından şikayet edilmesine ve yasak olmasına rağmen devam ediyor. Akdemik danışmanlık ya da tez danışmanlığı gibi isimler altında başkalarının yerine tez yazanların sayısı her geçen gün artarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından parayla tez yazan ve yazdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Başkasına tez yazanlar ya da yazdıranlar, bu şikayetlere rağmen akademik çalışmaları bu şekilde suistimal ediyor. Gelen bilgilere göre internet üzerinden “parayla tez yazılır” ilanı veren kişiler, sayfa başı 20 TL gibi fiyatlara tez yazıyor.

Tez yazan şirketler ne diyor?

ABD merkezli bir tez yazım şirketi, konuyla ilgili “Fiyatı ne yazdıracağınıza, tezinizin konusuna göre değişiyor. Editörlerimiz inceleyip ona göre fiyat veriyor. Üniversitelerin kendine göre kuralları var. Bazı üniversiteler 30 sayfa, bazıları 120 sayfa istiyor. Bizim için bu kurallar önemli. Türkiyede maalesef danışman hocalar yeterli donanıma sahip olmadıkları için ya eksik bilgileri var ya da öğrencilere yardımcı olmaktan pek hoşlanmıyorlar. Biz de o açığı gördüğümüz için tamamlamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullanıyor. Anket içeren tezler için analiz hizmeti veren bir şirket ise, “Sadece SPSS analizi yapıyoruz. Teziniz anketli bir çalışma ise anketinize ait verilerin analizi hizmeti veriyoruz. Ücret olarak 750 lira talep ediyoruz” diyor.

Beşiktaş’ta tez düzenleme hizmeti veren bir kiş ise, bir tezi düzenlemek için saatlik ücretin 180 TL olduğunu belirtti. Sıfırdan tez yazmadığını belirten kişi, “Öğrencinin kendisi yazmalı” dedi.

Hapis cezası var

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademisyen Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, parayla tez yazdıran kişileri uyardı ve şu ifadeleri kullandı: “Bazı insanlar kolay yollardan bu unvanları elde etmek istiyorlar. Bu tür şeyler başta bireysel olarak yapıldı. Sonra bu yardımda bulunanlar baktılar ki bu iş ciddi sektör haline gelmeye başladı. Maalesef bu iş için ofisler kuruldu, iş yerleri açıldı. Başkaları adına parayla yüksek lisans, doktora, bitirme tezi, ödev gibi aklınıza gelen ne varsa yazıyorlar. Bu tezleri yazdığını iddia eden insanların hiçbir bilimsel özellikleri yok. İşin uzmanı insanlar değil. Bilgisayar başında 15 günde 1 ayda yüksek lisans tezi yazdıklarını iddia ediyorlar. Öğrenciler, konuyu bile onlarla bağlantılı alıyorlar. Başka yerlerden alıp bir araya getirip, tez halinde sunuyorlar. Her şey baştan itibaren planlanıyor. Hiçbir işe yaramayan tezler üretiliyor, bu insanlar da bunlarla unvan alıyor. Bu tezi incelemesi gereken kişiler de çok fazla ayrıntılı incelemeye tabii tutmuyorlar. İşin iki farklı boyutu var. Öğrenci boyutu ve bu işi yürüten yöneten akademik çevre. Sizin adınıza tez yazıyorlar bu olabilir bir şey değil. Hapis cezası var. Dolandırıcılık suçu, cezaevine girebilecekleri ve para cezası da olan bir suçtur.”.