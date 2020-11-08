Para Biriktirme Yolları Nelerdir? Öğrenciler İçin Para Biriktirme Tavsiyeleri

İşte bu noktada para biriktirmenin en önemli yolu ve tavsiyesi para biriktirmeyi istemektir. Özellikle öğrenciler için para biriktirmek ve yatırım yapmak hem eğitimi hem de yaşantısı için büyük bir kazanç sağlayacak. Öğrenciler için para biriktirme tavsiyeleri birbirinden farklı ve çok çeşitli olduğu için birkaç tane örnek verelim.

GEREKTİĞİ KADAR HARCAMA YAPMAK

Para biriktirmenin en önemli yollarının başında gereksiz harcama yapmamak yani gerektiği kadarını harcamak geliyor. Alışveriş yaparken her beğendiğinizi almak yerine gerçekten ihtiyacınız olduğu kadarını aldığımızda birikim yapmaya başlamış oluyorsunuz. Çünkü bir için yapmaya engel olan en önemli faktör gereksiz harcamalar ve israf etmektir. Harcama yaparken ne kadar gereksiz harcamalar yaptığımızı fark etmesek bile gereksiz olarak harcanan paraları bir kenara koyduğumuzda ne kadar büyük paraları oluşturacağını görebiliriz. O nedenle birikim yapmanın ilk koşulu gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınarak gerekli olan şeylere harcama yapmak olarak söylenebilir.

KREDİ KARTI VEYA BANKA KARTINIZDAN YAPILAN HARCAMALARI SINIRLANDIRMAK

Öğrencinin ve yetişkinlerin de yapmış olduğu en büyük hata kredi kartı veya banka kartından yapılan alışverişlerde harcanan miktarların sanki hiç harcamıyor müşteri düşünülmesi ve ayrıca bu sırasında ne kadar harcandığını bilincinde olmadan bilinçsiz bir tüketici olarak ihtiyacı olan ya da olmayan her şeyi satın alması para biriktirme konusunda en büyük engellerden biri olarak görünüyor. Ayrıca kredi kartından harcanan paraların nakit olarak ödenmemesinden dolayı ödenen miktarın ne kadar çok olduğu da fark edilemiyor. Bu nedenle birikim yapmak isteyen kişilerin kullandıkları kredi kartı ya da banka kartında bir sınırlamaya gitmesi ve o sınırı aşmamaları gerekir. Bu sayede birikim yapmak için büyük bir adım atılmış olur.

GİDERLERİNİZİ BELİRLEYEREK HARCAMALARINIZIN FARKINA VARIN

İhtiyacınız olan şeylerin dışında harcamalar yapmak istemiyorsanız giderlerinizi belirleyerek ona göre harcamalar yapabilirsiniz bu sayede birikim yapmak isteyen kişiler için çok büyük bir adım atılmış olacaktır. Alışverişe giderken ya da pazara bakkala giderken mutlaka almanız gereken şeyleri bir liste olarak hazırlayın ve onu listenin dışına çıkmamaya özen gösterin. Dışarıya alışverişe gittiğimiz de genellikle beğendiğimiz her şeyi almak isteriz bu nedenle elinizde bir liste olması gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri bilmenize ve dışarıdaki cazip görünen şeyleri aldanmamanıza yardımcı olabilir. Sadece ihtiyaç olan şeyleri istediğinizde ve yalnızca onları aldığımızda gereksiz harcama yapmaktan kaçırmış ve birikim yapmak için bir adım atmış olacaksınız. Bu nedenle gelirleriniz hep giderlerinizi ve harcamalarınızı not ederek bu şekilde bir birikim yolu tercih edebilirsiniz.

BİRİKİM YAPMAK İÇİN BİR HESAP AÇTIRIN

Birikim yapmak isteyen kişiler için bir diğer önerimiz ise birikim hesabı açtırmanız olacaktır. Çok kişinin en büyük sıkıntısı elindeki paranın değerlendirilmesini doğru bir şekilde yapılmasıdır. Elinde bulunan parayı gerçekten ihtiyacı olmayan şeyleri alarak harcayan kişiler kesinlikle birikim yapamayacağı için birikim yapmak isteyen kişilerin ellerinde nakit para yerine gerektiği kadar paranın bulunması ve artan kısmında bir banka hesabından biriktirmek üzere saklanması birikim yapmak isteyen kişiler için çok önemli bir tavsiye olabilir.



