Papa, Instagram'da 'Yanlışlıkla' Bikinili Bir Mankenin Fotoğrafı Beğendi

Papa Francis, zaman zaman sansasyonel ve iddialı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Katolik dünyasının lideri Papa, bu defa Instagram hesabında yanlışlıkla beğendiği bir fotoğraf ile gündemde. Papa Francis, siyah bikini mayolu bir kadının yer aldığı fotoğrafı beğendi.

Daha önce de bir modelin çıplak fotoğrafını beğenilmesinin ardından, Vatikan geçtiğimiz dönemde bir soruşturma başlatmıştı. Bu olay unutulmadan, Papa’nın Instagram hesabı yine müstehcen bir içerik beğendi.

Ekran görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı

Papa’nın Instagram tarafından doğrulanmış hesabı, manken Margott Foxx’a ait. Foxx fotoğrafta, siyah ve dar bir mayo içinde görünüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından Margott Foxx, "Hey, bu benim" paylaşımını yaptı.

Manken, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Papa fotoğrafımı beğendi, demek ki cennete gideceğim” yorumunu yaptı.

Daha önce bir Brezilyalı model de, Katoliklerin ruhani lideri tarafından bir beğeni almıştı. Papa’nın sosyal medyada 8 milyona yakın takipçisi bulunuyor ancak sosyal medya hesapları doğrudan Papa tarafından değil, bir ekipçe yönetiliyor. Dolayısıyla bu beğeninin Papa tarafından geldiğine dair bir kanıt yok.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 13:56